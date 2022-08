Señala estancamiento de su caso

Cecilia Flores, madre buscadora, denuncia que en Segob ya no le contestan el teléfono La madre buscadora de Sonora asegura que no hay avances en la búsqueda de sus hijos desaparecidos; acusa que activistas son atendidos por las autoridades, pero luego no vuelven a saber nada más de ellas