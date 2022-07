Cecilia Flores, madre buscadora, asegura que no permitirá a la Segob seguir mintiendo

La madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores Armenta, lamentó el “bodrío” que se ha generado este miércoles por las denuncias y quejas que ha realizado a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero aseguró que no permitirá a las autoridades federales mentir sobre su situación.

Lo anterior, como respuesta al comunicado que envió la dependencia federal, donde afirmó que se ha dado atención pronta y oportuna a las quejas de la madre buscadora.

En una serie de tweets explicó el escenario que atraviesa, pues el 10 de febrero, escribió, acudió a Hermosillo, Sonora, desde su lugar de desplazamiento forzado, para ir a una reunión de colectivos con presencia de Alejandro Encinas y Karla Quintana, pero el Mecanismo Federal le envió un apercibimiento, lejos de reforzar su seguridad.

Es verdad que desde julio estoy incorporada al Mecanismo Federal, pero no es verdad que están atentos a mis necesidades, que en realidad son muy mínimas. No responden y hasta dejan en visto. A las pruebas me remito