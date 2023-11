Cédula profesional: ¿Qué pasa si no la tramitas y cuáles son los requisitos para obtenerla?

¿Aún no tienes tu cédula profesional? Debes tomar en cuenta que este documento es importante, por lo que en La Razón te decimos qué pasa si no la has tramitado, pero ejerces y cuáles son los requisitos para obtenerla.

De acuerdo con la Universidad Abierta y a Distancia de México, "la cédula profesional electrónica es expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El tenerla, comprueba que una persona terminó por completo sus estudios y que tiene los conocimientos y la autorización para ejercer su profesión".

En ese sentido, en el contexto de la vida profesional, el obtener la cédula profesional es un documento fundamental, hay carreras que no se pueden ejercer si no cuentas con ellas.

¿Qué pasa si no tienes tu cédula profesional y ejerces tu carrera?

Elementos que componen la cédula profesional electrónica. Foto: Especial

De acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al Ejercicio Profesional en la Ciudad de México, para ejerce una o más especialidades, es necesario contar con la autorización de la Dirección General de Profesiones, antes de esto debes tramitar tu título.

La multa para quienes se atribuyan el carácter de profesionista sin tener título profesional es de 9 mil pesos o dos a seis años de cárcel y de doscientos a quinientos días multa.

Requisitos para obtener la Cédula Profesional

Haber obtenido el título profesional

​Clave Única de Registro de Población (CURP)

​Firma

​Tarjeta con la que pagarás.

Para realizar el trámite es por medio de la página https://www.gob.mx/cedulaprofesional

Síguenos también en Google News

FBPT