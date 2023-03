Celebran que emecistas se bajen de la contienda

El Partido Acción Nacional (PAN) celebró que Movimiento Ciudadano no haya nombrado candidatos para las elecciones en el Estado de México y Coahuila, pues se abre la posibilidad de que se adhieran a la coalición Va por México.

Durante un acto de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, la secretaria general de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada celebró que los emecistas “no le hicieran el caldo gordo a Morena”; sin embargo, aclaró, que no se debe dividir el voto en el proceso electoral.

“Qué bueno que pudieron rectificar y no están yendo a hacerle el caldo gordo a Morena, por ello celebramos que no tengan candidatos en el Estado de México y Coahuila, pero ahora deben decidir para no dividir el voto”, destacó.

Señaló que es claro que hoy hay una esperanza para el país y una alternativa: “Esa alianza que hemos construido PAN, PRI y PRD, necesita de todas y de todos”.

La senadora Kenia López Rabadán dijo que si MC se suma a Va por México ayudará a construir la ruta para la elección presidencial. “Hoy la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sume a coalición Va por México, sin duda ayudará a construir, no sólo en estos estados, sino rumbo a 2024”, indicó.

Sostuvo que “por el bien de México” es necesario que se sumen a la coalición, ya que se requiere de una gran decisión por el futuro del país. “Ojalá que Movimiento Ciudadano pueda acompañar esta gran alianza rumbo a 2024, México la necesita y necesita unión. Que se tome la gran decisión a favor de México”, agregó.

Desde hace meses los partidos de oposición han solicitado a MC sumarse a la coalición, con el objetivo de ganar el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México en los comicios de junio próximo, sin embargo hasta el momento no ha habido una respuesta, aunque han mencionado diferentes actores que irían solos en cada entidad.

La Razón publicó este martes que MC hizo oficial que se baja de la contienda electoral para buscar las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila este año, decisión que desató reclamos de partidos de oposición, particularmente del PRI, que acusó al partido naranja de ser “cobarde”.