Cenace declara Estado Operativo de Alerta en la red eléctrica del país

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró este sábado 18 de mayo el Estado Operativo de Alerta en el Sistema Interconectado Nacional, situación ante la cual, explicó, ya realiza las “acciones operativas conducentes”.

En una breve tarjeta informativa, el Cenace escribió que el Estado Operativo de Alerta fue declarado a las 08:23 horas de este sábado. No dio más detalles al respecto.

“A partir de las 08:23 horas del 18 de mayo de 2024 se declara Estado Operativo de Alerta en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que el CENACE llevará a cabo las acciones operativas conducentes”, se lee en el documento.

Tarjeta informativa de Cenace. Foto: Captura de pantalla

La dependencia federal emitió dos alertas para este sábado, la primera fue generada a las 05:43 y la segunda a las 08:23 con el mensaje de que se llevarían a cabo las acciones conducentes.

Apenas ayer, Cenace también emitió doble alerta, mientras que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett dijo el 16 de mayo pasado, que “de ninguna manera está en riesgo” el sistema eléctrico nacional.

A pesar de ello, reconoció que hubo un problema para atender el incremento en la demanda de electricidad a nivel nacional, debido a las altas temperaturas. “El sistema eléctrico mexicano está más fuerte que nunca. Hemos tratado de demostrar que el sistema eléctrico nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido. No hubo daños a la industria, al comercio. No hubo realmente más que lo que se ha presentado en periodos de una hora”, dijo.

La última vez que el Cenace declaró Estado Operativo de Alerta fue el viernes 10 de mayo, fecha en la cual se cumplió una racha de cuatro días seguidos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Cenace declara, otra vez, estado de alerta en el sistema eléctrico nacional https://t.co/F8jpW7mOEy — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2024

Esta declaración de Alerta siguió después de que, a inicios de esa semana, el Sistema Interconectado Nacional se viera rebasado por la demanda de suministro eléctrico.

Asimismo, el jueves 9 de mayo se había registrado una serie de apagones en varias regiones del país, que afectaron al menos a 17 estados.

¿Qué es el Estado Operativo de Alerta?

De acuerdo con Cenace, el Estado Operativo de Alerta se declara cuando el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta condiciones que podrían comprometer su estabilidad y confiabilidad. Así, se toman acciones como:

Informar a los integrantes de la industria eléctrica sobre la situación

Coordinar acciones técnicas y operativas para regresar al Estado Operativo Normal

Realizar ajustes en la generación y demanda para mantener la estabilidad del sistema

El Cenace tiene la obligación de informar públicamente sobre los estados operativos de Alerta y Emergencia a través de su sitio web, lo que permite a la población estar enterada de la situación en el sistema eléctrico nacional.

