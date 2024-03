'¡Censura!', acusa AMLO al INE por 'bajar' entrevista con periodista española

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recurrirá al Tribunal Electoral para impugnar la decisión del INE que ordenó, en un plazo de seis horas, “bajar” de sus redes sociales la entrevista que le realizó la periodista española Inna Afinogenova, lo cual calificó como un acto de censura.

“Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. No es así, mientras no te notifiquen… es una buena entrevista la que me hizo esta periodista, se ha visto mucho en México y en España”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa en Mexicali, estalló contra el INE por esta decisión en su contra al inferir que en la entrevista adelantó que Claudia Sheinbaum iba a ganar las elecciones presidenciales del 2 de junio, mientras que no castiga a quienes trajeron a la diputada española Cayetana Álvarez para insultarlo.

“¡Censura!. Acaba de venir una duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran. La trajo el bloque conservador, es de un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció Franco pero sigue el franquismo y vino a hablar mal de mí, y la trajeron con ese propósito y a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron”, cuestionó.

Con un lenguaje beisbolero, el Jefe del Ejecutivo federal destacó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral “ya volvieron otra vez a cepillarme, como se dice en el béisbol”.

-¿Que usted infiere que va a continuar Claudia Sheinbaum?- se le preguntó.

“Ella me preguntó, la periodista. Hay que garantizar la libertad por encima de todo”, declaró, luego de precisar que dio la entrevista a Inna porque es de un medio independiente, “no es el New York Times, el Wall Street Jorunal, Financial Times, el Washington Post. Le di la entrevista a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando”, insistió.

López Obrador refirió que está muy vista la entrevista en las redes sociales y Youtube, “y como dije ahí, me dejó como un limón exprimido, me preguntó de todo (…) Ahorita me están informando que ya la censuraron. ¿Podemos acudir al tribunal? Sí, nos va a dar tiempo”, agregó.

