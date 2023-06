Cero financiamiento y cero fiscalización, determina Morena

La dirigencia nacional de Morena determinó que no financiará las actividades y recorridos que los aspirantes presidenciales emprenderán en su búsqueda por ser quien encabece la defensa de la Cuarta Transformación para 2024 y señaló que los propios participantes tendrán que organizarse con sus propios fondos, por lo que no habrá un proceso de fiscalización más que lo que “sancione” el pueblo.

Luego del registro de Marcelo Ebrard al proceso interno, el presidente nacional del guinda, Mario Delgado, dio a conocer que la única base para guiar el gasto será la austeridad a la que deberán apegarse los seis participantes, como parte de la carta compromiso que tienen que firmar, en la cual también están obligados a utilizar dinero lícito.

Subrayó que el apego a este principio fue uno de los mandatos del Consejo Nacional de Morena, para que no se incurra en excesos de campañas publicitarias.

Delgado Carrillo recalcó que los seis aspirantes deberán poner de su bolsillo y regular los gastos que requieran hacer para recorrer el país y llevar a cabo otras actividades a partir del próximo lunes.

No podemos darles recursos del partido, ellos tienen que organizarse para hacer estos recorridos, pero hemos dicho una y otra vez que el consejo pidió que sea un proceso austero, que no se trata de dinero, se trata de cercanía con la gente

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

“No podemos darles recursos del partido, ellos tienen que organizarse para hacer estos recorridos, pero hemos dicho una y otra vez que el consejo pidió que sea un proceso austero, que no se trata de dinero, se trata de cercanía con la gente… Ellos tienen que moderar los gastos; cualquier derroche, cualquier exceso, a la gente no le gusta, la gente lo va a sancionar. Porque en Morena siempre hemos hecho política prácticamente sin dinero”, declaró.

Al insistirle sobre cuáles serían las consecuencias de incurrir en “derroches” y si su partido va a supervisar los recursos usados por los aspirantes, mencionó que esto, más que un proceso jurídico, es un “proceso fraterno” y una “prueba ética” para las “corcholatas”, donde “un pueblo muy politizado es el que va a sancionar. Yo confío en los compañeros y en el criterio de la gente”.

Ante las impugnaciones presentadas por la oposición, que acusa actos anticipados de precampaña, el morenista insistió en que se trata de un proceso interno dentro de la ley, pues está circunscrito en las actividades que constitucionalmente pueden realizar los partidos.

Argumentó que, si entregan dinero de Morena a los aspirantes, le abren una vía al Instituto Nacional Electoral (INE) para que intervenga.

“No se están definiendo aquí candidaturas. Lo que se está definiendo es quién va a ser el responsable de coordinar los trabajos para la Defensa de la Cuarta Transformación… Es un proceso interno donde la autoridad electoral no puede intervenir, porque apelamos a nuestro derecho de autoorganización y autodeterminación. En el momento de que hay recursos por parte del partido, abres la vía de la fiscalización”, dijo.

Acerca de los cuestionamientos a la confiabilidad del método de encuesta que se aplicará, aseguró que esto “está totalmente blindado”.

Explicó que cada aspirante morenista propondrá dos casas encuestadoras cuyos nombres serán sorteados para sólo elegir cuatro que aplicarán el ejercicio demoscópico a manera de espejo, junto a una que llevará a cabo Morena, con un mismo marco muestral, con el mismo cuestionario y días de levantamiento, donde los equipos de todos los participantes podrán observar, de forma que sean comparables y se dé certeza.

Indicó que una parte del ejercicio involucrará una elección simulada, en donde habrá una urna y boletas con los nombres de los aspirantes.

“No habrá nada ni nadie que se interponga en la decisión que le corresponde exclusivamente al pueblo de México, porque en Morena el pueblo manda; porque Morena es un instrumento de lucha de la gente y en eso estamos comprometidos”, dijo.

Para evitar una cargada por parte de los liderazgos guindas de distintos niveles y cargos, se harán llamados permanentes a los funcionarios de Gobierno federal, gobernadores, presidentes municipales e integrantes de cabildos, para que guarden la neutralidad e imparcialidad.

“Vamos a aprovechar este tiempo que tendremos, los recorridos de los aspirantes, para organizar nuestro partido, que es nuestra tarea fundamental y que, independientemente de quién resulte ganador en la encuesta, en las encuestas, encuentre un partido unido, fortalecido, organizado y que esté listo para lo que sigue”, sostuvo.

…Y le cierra la puerta a Yeidckol Polevnsky

Por llegar tarde y no haber sido invitada al registro, la diputada con licencia Yeidckol Polevnsky quedó fuera de la contienda interna de Morena, de la que aspiraba formar parte para encabezar la defensa de la Cuarta Transformación, con vista a la candidatura presidencial del partido en 2024.

Ayer por la tarde, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que quienes levantaron la mano fue por invitación del Consejo Nacional.

“El domingo hubo un acuerdo muy claro con nombre y apellido. Los cuatro aspirantes que están participando es la invitación del Consejo Nacional, más un lugar para el Verde y un lugar para el PT, que ellos tendrán como partido ratificar a quienes enviarán a este proceso”, dijo.

Cuestionado sobre qué argumentos daría en caso de que la diputada decida impugnar, Delgado Carrillo se remitió a decir que “ojalá” no lo haga, pues tendría consecuencias en el movimiento político que impulsan.

“Ojalá no lo impugnen porque todos tenemos que ser corresponsables de la construcción de la unidad y todos queremos que este proceso histórico que ha iniciado nuestro presidente nos dure muchos años. Ya lo hicimos, es responsabilidad de todas y todos”, declaró.

Sobre el tema también habló el petista Gerardo Fernández Noroña, otro de los aspirantes sí contemplados en el proceso, quien dijo que Polevnsky Gurwitz estuvo en su derecho de querer competir; sin embargo, “llegó tarde”.

“Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha estimación. Y le dije: ‘no va a abrirse la puerta’. Fue muy claro de que no habría más nombres, pues, se prestaba a que se, no es el caso, digamos, se hiciera chacota con el proceso, se utilizara oportunistamente. Y creo que Yeidckol, tardó demasiado en tomar esa decisión”, declaró.

Ebrard se registra en Morena rumbo al 24

“Al que madruga, Dios lo ayuda”, dijo el excanciller Marcelo Ebrard, momentos antes de convertirse en la primera de seis personas en registrarse ante Morena para ser quien coordine la Defensa de la Cuarta Transformación, como ese partido decidió llamar a quienes aspiran a ser la o el candidato a la Presidencia de la República en el 2024.

Después de tramitar su registro, Ebrard Casaubon declaró que respetará los resultados de la encuesta y ofreció que su campaña promocional será austera y sin ataques hacia sus contrincantes.

Era mediodía y afuera del Hotel Courtyard by Marriott de Tacubaya lo esperaba un grupo de al menos 10 personas, liderado por una botarga que encabezaba las consignas: “¡Es un honor estar con Casaubon!” y “¡Marcelo Presidente!”.

Vistiendo una camisa que, dijo, fue la misma con la que hizo campaña junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, el exfuncionario federal descendió de una camioneta junto a su esposa, Rosalinda Bueso, y prometió recorrer el país y acercarse a la gente con “la campaña más austera de todas”.

Ya dentro del inmueble, Ebrard Casaubon entregó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la documentación necesaria que es requisito para todos los aspirantes: constancia de renuncia al cargo que ocupaba y la carta compromiso firmada, con la que asume la responsabilidad con el “proceso imparcial, democrático, unitario y transparente para continuar, extender y profundizar la Cuarta Transformación.

Asimismo, proporcionó un sobre sellado con los nombres de las dos casas encuestadoras que sugirió y que sólo conocerá la referida comisión, para luego hacer un sorteo con las propuestas de todos los aspirantes.

Tal como deberán hacerlo los otros cinco aspirantes presidenciales, el exsecretario de Relaciones Exteriores leyó la carta compromiso en la que suscribió estar dispuesto a participar en la encuesta, cuyo resultado se reconoce como inapelable, en apego a los principios éticos de su partido y para promover “los avances y legado de la Cuarta Transformación”.

Como parte del mismo documento, se indica que los aspirantes deberán apegarse al principio de austeridad republicana, no realizar pactos con grupos de interés político y oponerse a la compra o coerción del voto, acarreo, así como tampoco a la “inversión excesiva en publicidad”.

Entre las cláusulas, se agregaron algunas para evitar el golpeteo entre aspirantes, pues deben comprometerse a no sólo reconocer y respetar sus derechos, sino también a no dejarse llevar por afanes de venganza, no confrontar o fomentar acciones o expresiones que desprestigien, descalifiquen o agredan a sus compañeros y a los allegados de éstos.

Luego de que la dirigencia nacional de Morena aclaró que no financiará ninguna de las campañas, Marcelo Ebrard dijo que solventará los gastos con recursos propios y para ello ya cuenta con medio millón de “voluntarios” en el país, pero que no le preocupa, pues “lo que me interesa es que no nos roben los votos, como la vez pasada”.

Sobre los recorridos que realizará, sólo adelantó que iniciará el próximo lunes, pero no lo dará a conocer hasta que llegue el momento, para “sorprender” y para no dar ventaja a sus contrincantes.

Salen 8 del gabinete; buscan cargo en 2024



El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “se van como ocho” integrantes de su gabinete para participar en los comicios que se celebrarán en el 2024.

Durante la conferencia matutina el mandatario se refirió a la reunión que sostuvo con los miembros de su gabinete el pasado martes, para conocer quiénes se mantendrán en su cargo.

“Pues la mayoría dijeron que se quedan al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron participar, ya los que conocemos, que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar la estafeta con mucha anticipación para que tengan el liderazgo.; y otros que van a participar en procesos electorales federales, locales, y eso también es válido”, expuso.

Ante la pregunta de quiénes son los que dejarán su gabinete, el titular del Ejecutivo federal apuntó que son pocos, en comparación con los que participaron en el encuentro, que fueron aproximadamente 100 personas.

“Muy pocos, muy pocos. Bueno, tuvimos una reunión como de 100, ¿no? No, 100 fueron los que se reunieron y creo que se van como ocho (…).

“Sí (hay secretarios de Estado), de varios rangos, sí, y en distintas fechas. Cómo les consiento, ¿eh?”, expresó.

También afirmó que no ha visto los cuestionarios que se les dieron a los funcionarios federales para que precisaran si buscarán alguna candidatura para el proceso electoral 2023-2024, pero remarcó que son conocidos.

“No, no he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen, son los que ya saben, en su momento, que van a participar”, declaró.

López Obrador también dijo que tiene preparados los relevos para todas las renuncias que reciba, pero indicó que lo que sí quería conocer eran los tiempos, para que no haya afectaciones de programas u obras que se realizarán.

“Es que en todos los casos hay relevo; lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo porque, por lo que mencionas, Tren Maya, refinería, programas sociales. Yo tengo ya los nombres para que en su momento.

“Ellos mismos lo apuntaron, ellos mismos lo apuntaron, y ya estamos preparados. Y los que se van, gentes de primera, y los que se quedan, también”, señaló.

Respecto a si presentaría una lista de los funcionarios que se postularán a algún cargo y ante las preguntas de algunos nombres, como Zoé Robledo, del IMSS, o Ariadna Montiel, de la Secretaría de Bienestar, el Presidente señaló que no debía hablar sobre el tema, para que no se interprete que los está destapando.

“Es que, ¿para qué hablo de eso, si se van y hay otros compañeros, compañeras? Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos y hay procedimientos en donde tienen las mismas condiciones, y no se vaya aquí a interpretar que yo estoy ayudando, destapando; no, van en igualdad de circunstancias, a que la gente decida”, puntualizó.

López Obrador también se refirió a la reunión que sostuvo con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y resaltó que “conversamos muy bien”.

“Ayer, que recibí a las consejeras, consejeros del INE, conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia, que se establezca una auténtica en nuestro país, que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía”, dijo el mandatario.

También reconoció ante ellos su condición de autonomía, aunque les pidió que “actúen de manera democrática”.