Cese inmediato

Y más tardó Cristina Niño de Rivera en grabar un video al volante de su coche y en subirlo a las redes para informar, muy alegre, que “huyó” del trabajo que en ser cesada como directora de Gobierno en Querétaro. “Oigan, hoy huí de la oficina, porque ya saben, es el último día para refrendar. Entonces todos de repente: ‘es que se me olvidó, y es que el tiempo…’”, se le ve decir en el video, en el que luego agrega: “Pero me da mil risa, porque hay mucha gente que no sabe que yo soy directora de Gobierno y me ven chiquita. El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó enfrente de mí (pidiendo cita) y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan una mujer joven”. El video lo que provocó, nos comentan, fueron dudas de si la vocación de Cristina es la de ser servidora pública, porque más bien exhibió un desapego hacia las necesidades de los ciudadanos. Por eso el cese fulminante, nos hacen ver, que ya no dio “mil risa”.