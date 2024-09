CFE eliminará subsidio y estos usuarios tendrán aumento en su tarifa de luz a partir de esta fecha

A raíz de las altas temperaturas que comenzaron a registrarse en los primeros meses de este 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que se aplicaría un beneficio a habitantes de diferentes estados de la República Mexicana, el cual lleva por nombre subsidio de verano. Cabe resaltar, que este trata de aplicar un descuento exclusivo para uso doméstico, lo que quiere decir, que no aplica para empresas.

Asimismo, este programa se dio con la finalidad de no perjudicar a la población, ya que las altas temperaturas provocan un consumo excesivo de la luz eléctrica. Para poder obtener la tarifa de verano, no se tuvo que hacer ningún trámite, porque este se vio reflejado de forma automática en el recibo que emite la CFE. Sin embargo, este solo aplicaba siempre y cuando no se superará el mínimo establecido.

Ante las altas temperaturas de brindó un subsidio que se aplicó automáticamente al recibo de luz. Pixabay / Gerd Altmann

Fue el 22 de febrero, cuando se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se informó sobre el subsidio de verano para los estados beneficiados de Baja California, Sonora, Sinaloa, y Nayarit. Además los días en que entró en vigor esta iniciativa fue diferente en cada localidad, por ejemplo, en Baja California, dio inicio el 1 de mayo, mientras que en Sonora comenzó desde el 1 de abril por decreto del Gobernador Alfonso Durazo, quien llegó a un acuerdo con CFE.

¿En qué consiste el subsidio de la tarifa 1E?

Una de las tarifas que se aplicaron en algunos estados de la República Mexicana, fue la 1E, la cual se efectuaba para cargas no consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, vivienda, o casa, en las comunidades que registren una temperatura media mensual en verano de 32°C como mínimo. Asimismo, estos servicios solo se suministraron en baja tensión y no se aplicaron otras tarifas de uso general.

¿Por qué CFE quitará el subsidio?

Cómo se mencionó en un inicio, el subsidio de verano se hizo por el consumo excesivo de luz ante las altas temperaturas. Es importante recordar, que la temporada de esta estación se comprende de los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales se fijaron por el suministrador, definido por la Ley de la industria Eléctrica, basados con las observaciones termométricas que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, este beneficio que se brindó a pobladores de 13 estados de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentran Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, así como se aplicó de forma automática, también se retirará con la misma modalidad el 31 de octubre de 2024. Por lo tanto las tarifas fuera de la estación de verano serán: