En Chiapas, nuestro movimiento triunfará de la mano de Sheinbaum y Ramírez: Delgado.

En el marco del inicio de la campaña por la gubernatura de Chiapas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en la entidad triunfarán Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República y Eduardo Ramírez para el gobierno del estado.

“En Chiapas va a triunfar Claudia Sheinbaum y va a triunfar Eduardo Ramírez, porque sólo hay dos opciones el próximo 2 de junio: o sigue la transformación o regresa la corrupción, como dice nuestra candidata presidencial”, agregó.

En encuentro con militantes y simpatizantes que encabezó en La Independencia, Chiapas, el candidato a gobernador por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Eduardo Ramírez, el líder morenista llamó a votar por los partidos de la coalición para lograr el Plan C y construir el segundo piso de la Transformación.

“Hay que salir a votar por los partidos de la coalición porque necesitamos ganar el Plan C; el Plan C de Claudia. Vamos a ganar todas las diputaciones federales, las diputaciones locales, las presidencias municipales, las senadurías, la gubernatura y la Presidencia. De eso se trata el Plan C para que, como dice nuestra candidata, construyamos el segundo piso de la Cuarta Transformación”, subrayó.

Señaló que los partidarios de la derecha y el viejo régimen quieren engañar al pueblo, y advirtió que están molestos porque el dinero que se destinaba a sus privilegios ahora se ocupa en pensiones, becas y apoyos para el pueblo de México.

“Los que estaban acostumbrados a los privilegios, los que estaban acostumbrados a la robadera están muy enojados y quieren engañar al pueblo con sus mentiras, con su guerra sucia. No les gusta que el dinero que se robaban ahora vaya para las pensiones de los adultos mayores; o que vaya para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes; o los apoyos para las personas con discapacidad; o para construir trenes, para construir aeropuertos, carreteras, hospitales, refinerías. ¿Dónde estaba antes todo ese dinero? Se lo robaban. Por eso quieren regresar y por eso están tan ardidos”, acusó.

Mario Delgado remarcó que, de la mano de Eduardo Ramírez, se avecina una nueva era para Chiapas, donde continuará la transformación que inició en 2018.

“Viene una nueva era de la mano de un hombre que ha luchado toda su vida por su pueblo con una gran congruencia con nuestro movimiento. Le tengo un mensaje a Eduardo y a todas y todos de parte de nuestra candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Me dijo: ‘ve a decirle por favor a Eduardo, nuestro querido ‘jaguar’ y a todos su pueblo que van a contar con todo el apoyo de la próxima Presidenta de México’”.

JVR