Canadá nombra a Chrystia Freeland como representante en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo informó que, en representación de Canadá, será la viceprimera ministra del país Chrystia Freeland quien asistirá a México para su toma de posesión el 1 de octubre.

De acuerdo con la nota de confirmación oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se designó a Chrystia Freeland para asistir a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, como representante del gobierno de ese país.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, durante conferencia de prensa Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum Pardo agradeció la confirmación de la viceprimera ministra, quien es la mujer de más alto rango en el gobierno de Canadá.

A la fecha, han confirmado su asistencia a la toma de posesión 106 países y 22 organismos internacionales.

¿Quién es Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá?

Chrystia Freeland es una prominente política y periodista canadiense, actualmente desempeñándose como viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá. Nació el 2 de agosto de 1968 en Peace River, Alberta, en una familia con raíces ucranianas.

Su madre, Halyna Chomiak, fue una abogada y activista que tuvo un papel crucial en la redacción de la Constitución de Ucrania tras su independencia en 1991. Freeland inició su carrera en el periodismo económico, colaborando con medios como The Financial Times y The Globe and Mail.

Chrystia Freeland. Foto: Flickr

En 2013, fue elegida diputada federal por el Partido Liberal de Canadá y ha ocupado varios cargos importantes desde entonces. Como ministra de Comercio Internacional (2015-2017), participó en negociaciones clave como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la Unión Europea.

Luego, como ministra de Asuntos Exteriores (2017-2019), se destacó por su firme postura contra la agresión rusa en Ucrania y por implementar sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea.

Chrystia Freeland. Foto: Commons

Desde 2019, ha continuado su labor como viceprimera ministra, jugando un papel crucial en la política exterior canadiense y la gestión económica del país.

Freeland también mantiene un fuerte compromiso con Ucrania, influenciado por su herencia familiar, y ha sido reconocida por su defensa de la independencia ucraniana.

