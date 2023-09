Cierra Frente contienda con abrazo y alista ungir a Xóchitl en el ángel

El Frente Amplio por México cerró el proceso para designar a quien coordinará su construcción, con un abrazo entre las senadoras priista Beatriz Paredes y panista Xóchitl Gálvez, esta última vencedora y a quien ungirán en una ceremonia el próximo domingo en el Ángel de la Independencia.

Ayer, ambas contendientes se reunieron y pactaron la unidad en el Frente Amplio rumbo al 2024, y la priista le deseó suerte a Gálvez Ruiz y a la sociedad mexicana para los comicios presidenciales.

La sede nacional del PRI fue el espacio donde las dos políticas se encontraron, luego de que la legisladora tlaxcalteca reconoció el miércoles que los resultados de las encuestas no la favorecían.

“Hablamos de nuestra campaña, de nuestros sueños, de nuestras coincidencias; hace muchos años que nos conocemos Beatriz y yo y somos buenas amigas; ella tomó la decisión cuando conoció las encuestas. Cuando se dio cuenta de que la encuesta no le favorecía, decidió retirarse”, expresó Gálvez, en entrevista en Acapulco, luego de la reunión con Paredes.

La senadora de Acción Nacional resaltó que también platicaron sobre lo difícil que fue la campaña y la importancia de privilegiar la unidad.

Expresó que para ella fue fundamental el diálogo directo con Beatriz Paredes, porque, como lo expresó en entrevistas radiofónicas previas, le preocupaba que hubiera sido “bajada” de la contienda “a la mala” y con “presiones”.

Sin embargo, la exgobernadora de Tlaxcala dejó claro que ella está muy lejos de ser una política a la que puedan presionar: “Ustedes creen que soy una gente que me deje presionar, hombre, hasta la pregunta me sorprende”.

Entrevistada tras la sesión que se realizó en el Senado de la República para instalar la Mesa Directiva, que se realizó el jueves por la tarde y en la que fue recibida en medio de aplausos y expresiones de respaldo por parte de los integrantes del pleno, puntualizó que, sin presiones, lo que hizo fue reconocer los resultados de las encuestas, que no la favorecen.

“Yo lo que hice fue reconocer unos resultados y lo que señalé es que a quien le corresponde organizar el proceso es a quien le corresponde definir la conclusión del proceso”, manifestó.

Paredes Rangel remarcó que no aspira a ser candidata al Congreso ni a la Ciudad de México, para atajar “todas aquellas especulaciones de que hubo negociaciones en lo oscurito y no sé cuánto ni cuándo era yo la jefa de las negociaciones, negociaba a mi favor. Me parecen especulaciones verdaderamente ridículas”.

Reiteró que, aunque el proceso interno del Frente Amplio le pareció complejo, también es fundamental que todos se acostumbren al hecho de que en la democracia se gana o se pierde.

“A los mexicanos, y también a quienes observan los procesos, no se acostumbran que en la democracia se gana o se pierde. Todo mundo espera que, si uno pierde, está enojado, esté molesto, tenga que criticar, y todo mundo espera que el que gane no sea capaz de convocar. No, la democracia es así, tenemos que irnos acostumbrando a la normalidad democrática de los políticos”, dijo.

La senadora del PRI precisó que, tras la reunión con Xóchitl Gálvez, todavía está pendiente definir su adhesión definitiva al Frente Amplio por México, lo que dependerá del programa de gobierno o de la coalición, ya que, en función de la propuesta, valorará su adhesión definitiva.

“Ya estoy hablando de las cuestiones de fondo; dependerá del programa del gobierno de coalición, de la consistencia de las propuestas, de la evolución de su entramado democrático. Estaré atenta a la evolución del proyecto. Lo que quiero decir, y quiero insistir en ello: yo soy una mujer de misiones, no de posiciones. Yo no creo que la política sea sólo un tema en donde las personas sean lo relevante. Yo creo que los propósitos son lo relevante”, expresó.

Para Xóchitl Gálvez es fundamental haber platicado directamente con Beatriz Paredes y también que en el PRI se den cuenta directamente de que “soy una mujer que está más allá de los partidos, que soy una mujer que abraza las causas”.

En la reunión entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes también estuvieron los presidentes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, así como Santiago Creel Miranda, Rubén Moreira, Manuel Añorve, Augusto Gómez Villanueva, Samuel Palma, Pablo Angulo Briseño y Mario Zamora.

Tras el encuentro, Gálvez expresó, en Acapulco, su emoción por la decisión del comité organizador de declararla formalmente responsable de construir el Frente Amplio por México.

Y a través de sus redes sociales, el líder nacional del PAN anunció que este domingo, a las 10:00 horas, se formalizará la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez en su cargo en el Frente Amplio por México, en un evento que se realizará en el Ángel de la Independencia.

Acusa FAM intromisión de Morena a su padrón



Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional, denunció que 70 mil simpatizantes de Morena penetraron la base de datos del Frente Amplio por México y que 4.5 millones de personas intentaron “reventar” su plataforma de Internet, para inscribir a simpatizantes, por lo que los líderes de la coalición opositora temían que la consulta ciudadana que se realizaría el próximo domingo para definir su candidatura presidencial pudiera también correr riesgo.

En un intento de explicar por qué fue cancelada la elección primaria a la que el propio Frente Amplio había convocado para el 3 de septiembre, como parte del proceso opositor, aseguró que identificaron a los intrusos cibernéticos gracias a los padrones de partidos políticos.

En declaraciones al sitio Aristegui Noticias, reconoció que también existía temor de que los líderes de Morena intentaran “reventar” la consulta en casillas, mediante provocadores afuera de las urnas.

Ayer, el Comité Organizador del Frente Amplio por México canceló la consulta ciudadana que se realizaría el domingo para elegir al coordinador nacional. Se dijo que, ante los resultados de los sondeos, decidieron concluir el proceso y dar el triunfo a Xóchitl Gálvez.

Será ese día cuando entreguen la constancia de triunfo a la senadora del PAN, en un evento público, que se realizará en el Ángel de la Independencia.

En conferencia, Marco Antonio Baños, representante del Comité Organizador del Frente Amplio, explicó que llegaron a la decisión de que sea Xóchitl Gálvez la ganadora, por las determinaciones que han tomado los partidos políticos, los resultados de las encuestas y sondeos, así como por el video de Beatriz Paredes en el que dijo que reconocería los resultados cuando le fueran adversos.

“Con mucha propiedad y visión, dijo que reconocería los resultados del Comité Organizador, de su partido, además de la ventaja de Xóchitl Gálvez. Recibimos un documento suscrito por los partidos políticos que nos pidieron la cancelación de la jornada del domingo”, indicó.

Baños Martínez aseguró que la siguiente semana se transparentarán a la ciudadanía los gastos del ejercicio.

Contrario a lo que expresó Guadalupe Acosta, mencionó que no recibieron alguna amenaza de sabotaje, aunque aclaró que sí estaban preparados ante cualquier emergencia de ese tipo.

También negó que la cancelación de la consulta haya sido por problemas de logística y aseguró que fue por todo el conjunto de factores que se presentaron. Finalmente, sostuvo que el proceso es legítimo y se realizó de manera exitosa.

Arturo Sánchez, también integrante del Comité Organizador, dijo a La Razón que aún desconocen qué van a hacer con los crayones, papeletas, boletas y urnas que ya no se usarán en la consulta.

En la conferencia se presentó el material que queda deshabilitado, aunque precisaron que tenía sellos de seguridad para evitar falsificación.

Ve en el FAM “un desfigure, una farsa, una cosa kafkiana”

Luego de la retirada de Beatriz Paredes del proceso interno de la oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ganó la apuesta de que la panista Xóchitl Gálvez sería la candidata del Frente Amplio por México, en un proceso que, aseguró, “fue una comedia, una farsa, un desfigure completo”, donde a todos “bajaron” en una decisión cupular; “una cosa kafkiana”, remarcó.

“Gané la apuesta, no vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer. Empezaron a operar en ese sentido y se le llama, en el argot de la politiquería: bajarlos. Empezaron a bajarlos a todos y los bajaron”, subrayó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseveró que se confirmó el “dedazo” de los altos mandos de la oligarquía encabezada por el empresario Claudio X. González, que desde hace dos meses anticipó en este espacio de diálogo.

“Es lamentable, porque es un asunto de arriba. Es el gerente Claudio (X. González). Nunca se había visto esto en la historia así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación. ¡Se los dije!”, ironizó.

El mandatario declaró que lo acontecido el miércoles en la sede nacional del PRI, donde se anunció la salida de Paredes del proceso interno del bloque opositor para sumarse a la panista Xóchitl Gálvez, fue un desfigure completo.

Aunque no mencionó a Xóchilt Gálvez por su nombre, señaló: “Y lo que vimos ahora, una comedia, una farsa; o sea, se les complicó un poco porque pensaron que con la publicidad se iba a inflar el globo, pero no; entonces sugirieron que podían perder y empezaron a operar”, señaló el mandatario.

Expuso que “lo mismo con la señora Beatriz, un desfigure completo. Es el presidente del PRI diciendo: ‘ya ni modo, Beatriz, nos ganaron’. O sea, y ya no van a la última parte porque la gente no sabe que lo que tenían pactado en el acuerdo era que, además de la encuesta, tenía que haber una elección de los que se inscribieron en el proceso”.

El Presidente exhibió la encuesta en la que Xóchitl Gálvez ganó con 57 por ciento, mientras Beatriz Paredes obtuvo 42 puntos; “sale así y ya no van al siguiente paso, ya hay una cargada a favor de una señora”.

Resaltó que personajes como Francisco Labastida Ochoa, que enfrentó al panista Vicente Fox en el 2000, aparece expresando su apoyo “a quien no puedo mencionar (Xóchitl), pero como la cargada de antes; o sea, una cosa kafkiana”.

Reiteró que en el movimiento de la Cuarta Transformación “no hay dedazo” y será el pueblo de México el que decida, a través de una encuesta, al candidato de Morena.

“¿Qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Está al servicio de los de arriba, de los que impusieron al Presidente; es un empleado. Por eso, lo mejor es la democracia, siempre”, sostuvo.

En su caso, insistió el titular del Ejecutivo federal, “no hay dedazo; no estoy influyendo y no tengo doble discurso, porque no soy hipócrita. Por eso no han podido con nosotros; si fuésemos iguales que ellos, yo no estaría aquí.

“Cuando dijimos: ‘no hay dedazo, va a ser la gente que va a decidir en una encuesta, el pueblo debe decidir’, y tenemos que acostumbrarnos a eso”, finalizó.