Cierra INE indagatorias por presunto financiamiento de Odebrecht a campañas del PRI

La falta de acceso a la información, negada principalmente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) a determinar el cierre de las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de Odebrecht para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto y la de Alfredo del Mazo.

Durante la sesión del Conejo General, se determinó declarar infundadas las denuncias en contra de dichas campañas, así como en contra del PRI y del PVEM.

Se explicó que para este caso, la FGR omitió en reiteradas ocasiones proporcionar información para que la autoridad electoral pudiera maximizar el ejercicio de las facultades de investigación para probar los hechos denunciados.

El consejero presidente Lorenzo Córdova, manifestó que es un evidente caso de encubrimiento y opacidad.

“A diferencia del INE, la Fiscalía sí puede requerir, en virtud de sus atribuciones y de los convenios internacionales en esta materia, información a otras autoridades extranjeras, como es el caso de la autoridad en Brasil que la década pasada evidenció los casos de corrupción de Odebrecht”, sostuvo.

“La única ruta que tiene el INE para llegar a esa información, indispensable para conocer el fondo de este asunto, es precisamente a través de la Fiscalía General de la República y, a partir de la información que dispone, al menos se dice, dicha Fiscalía”, precisó.

Mientras que el PRI rechazó haber recibido recursos para ambas campañas, Odebrecht negó haber aportado recursos, en tanto que Emilio Lozoya se reservó su derecho a dar información y Luis Videgaray dijo que nunca ordenó esas transferencias.

El representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, dijo que se trata de dar carpetazo: “Qué buena coartada decir ‘no vamos a investigar porque la Fiscalía no nos da los elementos’. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado este Instituto en Investigar otros expedientes, en particular los que tienen que ver con el partido Morena”.

No obstante, Arturo Prida, representante del PRD, anunció que no permitirán que se cierre el caso.

