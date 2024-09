Ciro Gómez Leyva cuestiona a AMLO: “¿A un amigo se le dispara en la cabeza para matarlo?”

El comunicador Ciro Gómez Leyva respondió a la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde se refirió al periodista como “amigo”, ante lo cual éste respondió: “¿A un amigo se le dispara en la cabeza para matarlo?”, en referencia al ataque armado que sufrió en diciembre de 2022.

A través de su programa “Por la mañana”, Gomez-Leyva se refirió a las declaraciones del presidente López Obrador, las cuales consideró una ironía, toda vez que, acusó, a casi dos años de cuando desconocidos dispararon en su contra, no se han presentado avances significativos en la investigación.

Ciro Gómez Leyva cuestiona a AMLO. Foto: Especial

En el mismo sentido, el periodista acusó que el presidente ha emitido críticas y comentarios en su contra desde el inicio de la administración, por lo que, nuevamente, cuestionó que lo llamara “amigo”.

leer más Caso Ciro Gómez Leyva: Presunto agresor pensó que podía quedar impune

"¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente? Usted me insultó sin parar durante seis años, ¿eso se le hace un amigo? A un amigo no se le persigue como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio".

"Me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulté", abundó.

Finalmente, Gómez Leyva concluyó su mensaje dejando una pregunta abierta al presidente: "Termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue, por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta: ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente?".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am