Ciudad Juárez y el flujo migratorio que ya alcanzó números récord

El centro de Ciudad Juárez registra gran presencia de migrantes, la mayoría, venezolanos. En las calles, solicitan a los peatones ayuda para sobrevivir: comida sobrante, agua, fruta, alguna moneda, un poco de ropa... Pero también los hay quienes forzan a los habitantes locales a ayudarles, a exigirles más allá de una moneda con actitudes que llegan a asustarlos.

Son los mismos habitantes los que indican que ya hay muchos migrantes, sobre todo en el área en donde está ubicado el Puente Internacional Paso del Norte. Hace un par de semanas, se registraba presencia récord en Ciudad Juárez, un flujo migratorio que no se había visto hace mucho tiempo. Un desafío para México, solucionar este problema, toda vez que se registró un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración la noche de este lunes, en donde murieron 39 migrantes.

Se registró un incendio dentro de las instalaciones de la estación migratoria del INM, dejando como saldo 39 migrantes muertos de diversas nacionalidades en Ciudad Juárez. Juan Ortega Solís / Cuartoscuro

Más de dos millones de personas detenidas

Ciudad Juárez vive un flujo migratorio récord con 2.76 millones de personas detenidas en la frontera de México con Estados Unidos en 2022. Al menos un 8 por ciento es el aumento de dicho flujo de migrantes en nuestro país, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.

Fue en diciembre cuando medios de comunicación locales reportaron que los agentes fronterizos detuvieron a más de 251 mil personas en el mes, un promedio de ocho mil detenidos diariamente. En el año 2019, en todo diciembre se habían detenido apenas a 40 mil personas.

Los habitantes en Ciudad Juárez, trabajadores de locales ubicados en el centro, aseguran que a muchos de ellos se les ofrece trabajo, pero muy difícilmente lo aceptan. "Yo sé lo de los papeles y que dicen que no pueden trabajar porque si no no les dan el asilo, pero pues están todos los trabajos informales que nosotros también hacemos: la construcción, comida ,ambulantaje, talacheros, descargando en el mercado de abastos, limpieza y muchos más" contó para La Razón un vendedor de ropa de segunda mano que prefiere mantener su anonimato.

"Nuestro nivel de paciencia se está agotando"

Los albergues, más de 20, ya se encuentran rebasados en su capacidad, casi como la paciencia de las autoridades que no saben qué hacer para contener la llegada de cientos de indocumentados a través del tren, muchos de ellos, de procedencia venezolana.

Hace unas cuantas semanas, previo a que sucediera la desgracia de los 39 migrantes fallecidos en un centro del Instituto Nacional de Migración este lunes, Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal, declaraba a manera de mensaje para los migrantes: "Es importante que los indocumentados comprendan que hay que cumpir con la ley, nuestro nivel de paciencia se está agotando. Coparmex busca apoyarlos para que trabajen, hay mucho trabajo en la ciudad y un llamado a la sociedad juarense, yo sé que es solidaria, pero el apoyo debe darse cuando hay una crisis y aquí hay empleo".

Esta mañana, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicaba que la tragedia pudo haber sido provocado con la quema de colchones por algunos migrantes que iban a ser deportados.

Los migrantes son de Centroamérica y también de Venezuela, en su mayoría. Cuartoscuro

Apoyo del gobierno de Chihuahua

El Gobierno del Estado lamentó los hechos ocurridos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en los que 39 personas de origen extranjero perdieron la vida y 29 más resultaron lesionadas.

"El Estado ha brindado desde el primer momento todo el apoyo requerido y necesario, para atender a las víctimas y/o familiares de estas, partiendo de la premisa de que es en momentos como este cuando se necesita más la solidaridad y el trabajo conjunto.

La información que se tiene hasta el momento establece que el incendio inició en el área de los hombres y dejó como saldo 68 víctimas originarias de Centro y Sudamérica, de las cuales 37 personas adultas fallecieron en el lugar, 31 fueron trasladadas y 2 de ellas perdieron la vida en el Hospital General", agregaron.

La investigación de los hechos queda a cargo de la Fiscalía General de la República.