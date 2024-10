CJF decide no frenar reforma judicial y entregará datos sobre jueces y magistrados para insaculación

Al asegurar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregará toda la información sobre los jueces y magistrados, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña anunció que este sábado 12 de octubre se realizará el proceso de insaculación de los poco más de 800 puestos del Poder Judicial que serán elegidos en junio de 2025, lo cual podría durar más de 12 horas.

Entrevistado al término de la sesión, el morenista explicó que será el pleno del Senado el que participe en la tómbola, a partir de las nueve de la mañana del sábado, pese a que en tribuna presentó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la presidencia de la Mesa Directiva coordinara los trabajos.

Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Lo anterior fue refutado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien aclaró que "el pleno del Senado, como máximo órgano de decisión, es quien legalmente debe realizar el proceso de insaculación y tenemos dudas si esto puede delegarse en las comisiones o incluso en la Mesa Directiva.

"Por lo tanto, asumimos que si la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política o las comisiones realizan este proceso de insaculación podrían estarse violando disposiciones constitucionales que justamente son las que se aprobaron en días anteriores", argumentó desde su escaño.

Ante ello, Fernández Noroña tuvo que decretar dos recesos para consultar jurídicamente si había atribuciones para delegar la insaculación a una comisión . Tras la revisión, decidió retirar el acuerdo de la Jucopo al "no haber materia de discusión".

Adelantó que este jueves 10 de octubre convocará al pleno para que el sábado próximo se realice la tómbola de los puestos a elección el primer domingo de junio de 2025, respecto al Poder Judicial.

Mencionó que este día "por cuatro votos a favor y tres en contra, el Consejo de la Judicatura Federal decidió desacatar las suspensiones que le ordenaban frenar el cumplimiento de la reforma judicial y acordó entregar las listas en los próximos días.

¿Cuándo emitirá la convocatoria para la elección judicial?

El 16 de octubre, el Senado deberá emitir la convocatoria para la elección judicial , para que el 31 de octubre se instalen los comités de evaluación, los cuales garantizarán que los perfiles electos sean los mejor calificados en cuanto a magistrados de circuito y jueces de Distrito, que en total suman 818 en la primera etapa, de un total de mil 635.

Al respecto, Fernández Noroña insistió en que será el pleno el que lleve a cabo la selección, "porque yo no me voy a arriesgar en un proceso tan importante, como es la insaculación de los cargos que se elegirán el primer domingo de junio del 2025, a que, por delegar en una comisión, como había planteado la Junta de Coordinación Política, pues el Poder Judicial en este tema sí diga: No se cumplió lo que dice la Constitución, que debe ser el Senado de la República.

"Y, por lo tanto, el que con atole se quema hasta al jocoque le soplan: entonces dije, no, vámonos a realizar una consulta rápida en la parte jurídica, y me dijeron: 'Sí puede delegar el Pleno', pero para que no dejemos ni un resquicio, vámonos a que el Pleno sea el que realice la insaculación", puntualizó.

Cuestionado sobre el tiempo que podría llevar el proceso, el líder senatorial dijo que al menos 12 horas o un poco más "si somos ágiles".

Agregó: "Hay que ir sacando uno por uno. Yo lo que estoy pensando, no lo hemos acabado de resolver, es que se haga un listado de todos los cargos que irían a elección, se les ponga un número, y luego haya igual número de bolitas, con su número en la tómbola, y se vaya sacando por secretarías de la Mesa Directiva, se vaya anunciando y todo mundo constata que el número coincide con el cargo".

cehr