Claudia Sheinbaum asegura que errores cometidos en reforma judicial no la invalidan

El error identificado dentro de la reforma al Poder Judicial no representa una causal para su invalidación, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

MÁS INFORMACIÓN Legislativo y Judicial retoman diálogo tras choque por reforma

Ayer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que la reforma aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación requiere ser corregida, porque dos artículos que se refieren a la ruta para renovar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se contraponen.

La mandataria comentó haber consultado la situación con su consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quienes le aseguraron que no tendrá consecuencias.

“Por lo que me comentó Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está. Entiendo que solamente hay un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, no se revisó previamente cuando se envió, y hay que corregir esa parte, pero no invalida la reforma”, sostuvo.

Sobre el encuentro que ayer tuvieron el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, dijo no tener conocimiento del asunto que hayan tratado.

