Claudia lamenta caso de 10 calcinados en Nuevo León

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el hallazgo de al menos 10 personas calcinadas en el municipio de Pesquería, Nuevo León, que visitó ayer, esté relacionado con su campaña.

Durante las últimas horas del miércoles fueron localizados los restos de las personas en estado de calcinamiento al interior de un vehículo que se encontraba en el paraje conocido como Ojo de Agua, del municipio referido.

“Obviamente es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga que ver absolutamente nada con la campaña”, puntualizó la abanderada morenista.

También comentó que no entraría en debate sobre el tema con su oponente, Xóchitl Gálvez, luego de que en redes sociales escribió: “Claudia Sheinbaum, en un par de horas, cuando llegues a Pesquería, Nuevo León, te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces… Deja de mentir con eso de que México está mejor que nunca y enfrenta las consecuencias de abrazar a los criminales”.

Calificó como “doloso” que su contrincante afirme que la estrategia del Presidente consista en “abrazar” a criminales. Además, comentó que de los tres aspirantes a la Presidencia es la única que ha trabajado la reducción de la inseguridad.

“Yo tengo resultados… a mí no me dicen cómo le vas a hacer, qué hice ya, yo reduje en 50 por ciento los homicidios dolosos en cuatro años”, declaró.

Cuestionada sobre si en estas tres semanas de campaña que lleva por el país ha recibido alguna amenaza, negó que esto haya ocurrido.

La decena de cuerpos calcinados en Pesquería representa el segundo episodio de este tipo que coincide con la visita de la candidata a algún estado, pues luego de su visita en Veracruz, se reportó el abandono de cuerpos desmembrados en el municipio de Cazones.

También opinó sobre la polémica que encabeza el Presidente de la República y el empresario Ricardo Salinas Pliego y su negativa a pagar más de 63 mil millones de pesos al fisco. Dijo que todos los ciudadanos pagan impuestos y la misma responsabilidad tienen los empresarios.

“Hay que pagar impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más, nos corresponde a todos pagar impuestos y tener la certeza de que el recurso se está usando adecuadamente, sin corrupción”, dijo.

Además, afirmó que son pocos los empresarios que no pagan sus impuestos y se mantuvo en la postura de no ceder más condonaciones porque “en México y en el mundo así es”.

Al hablar contra la corrupción durante un encuentro con simpatizantes de Juárez, Nuevo León, llamó a la ciudadanía a no vender su voto por despensas.

“Fuera los corruptos, la verdad. No queremos que regrese la corrupción a nuestro país. ¿Qué necesitamos? Porque luego me dicen: ‘Ya ganó usted, ya es la presidenta’. No, todavía falta votar. Entonces el 2 de junio tenemos que ir a votar masivamente a las urnas, nada de dar el voto por despensas, por tamales. Nada de dar el voto por un kilo de lo que sea, de gorgojo. Hay que seguir haciendo conciencia”, exclamó.