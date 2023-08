'¿Claudia o Marcelo?': Ebrard lanza campaña en redes; acarreos no les van a alcanzar, dice

El excanciller Marcelo Ebrard lanzó una campaña en la que reitera que la decisión sobre quién abanderará a la 4T en las elecciones de 2024 sólo está entre él y Claudia Sheinbaum, por lo que advirtió que se protegerá el proceso.

A nueve días de que el método de definición concluya, mencionó que el objetivo principal ahora es defender y promover la encuesta que se levantará entre el 28 y 3 de septiembre, ante la cual hizo un llamado a quienes participarán que lo hagan de manera libre.

Recordó que una de las disposiciones del partido al inicio fue que cada aspirante contara con 350 representantes para verificar el levantamiento de las encuestas.

"Es la primera vez que le vamos a preguntar a la gente, pues hay que defenderlo. Vamos a tener ya nuestros 350 representantes y en todo el país estamos ahorita pidiéndoles, yo lo hice por vía WhatsApp, que nos informa en cualquier cosa que les parezca querer influir de manera irregular a la gente”, dijo en entrevista tras un evento en el Estado de México.

Luego de agradecer nuevamente a Ricardo Monreal haber cedido su lugar a una de las encuestadoras del excanciller, Ebrard Casaubón reiteró que confía en el método, más no en “lo que hacen otras gentes”.

Acarreos no convencen a la gente

Relativo a las denuncias que formuló sobre el presunto desvío de recursos desde la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum, aseguró que esto ha tenido efectos y en el partido se están tomando acciones.

Cuestionado sobre la alta afluencia que se aprecia en los eventos de la exmandataria capitalina y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que "los acarreos no les van a alcanzar, que cada quien haga lo que considere en ese sentido, pero no te alcanza, con eso no vas a convencer a la gente, eso yo lo aprendí con Andrés (Manuel López Obrador)".

Ebrard Casaubón apuntó que hay quienes desean que se baje de la contienda o se retire del partido porque están “nervioso” y “porque les compites”.

En ese sentido, insistió en que permanecerá dentro de Morena en busca de abanderar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pues además aseguró que no busca ningún otro cargo más que el de la Presidencia de la República.

