Claudia remarca respaldo al gobernador de Sinaloa

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que ninguna persona puede ser detenida en contra de su voluntad o si no hay una orden judicial en su contra, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos hallazgos sobre el presunto secuestro y captura de Ismael El Mayo Zambada, y del homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Además, remarcó su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al mencionar que la primera versión de los hechos, en los que se estableció que el legislador electo fue abatido en un intento de asalto en una gasolinera, provino de la fiscalía local y no del mandatario estatal.

“Pues fue la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? No fue él (Rocha) quien dijo qué pasó, fue la fiscalía. Y entiendo que renunció la fiscal por haber… no le pongamos un calificativo, por haber dicho una versión que en realidad no era la que correspondía”, dijo.

El miércoles, la FGR reveló la localización de un inmueble en donde habría sido secuestrado el narcotraficante a manos de uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, para luego ser entregado a las autoridades estadounidenses, sitio que también fue vinculado al asesinato del priista Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Por este hecho, se giró la orden de aprehensión en contra de Guzmán López —detenido junto a Zambada en Texas—, a quien se le acusó de secuestro y privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a autoridades de otro país.

Al respecto, Sheinbaum Pardo señaló que el tema va más allá de las personas involucradas, ya que la prevalencia es para lo que dictan las leyes.

“Es una decisión de la fiscalía (FGR); yo creo que, más allá del personaje, el tema es lo que dice la ley… Finalmente, nadie puede ser detenido si no hay una orden de aprehensión o en contra de su voluntad”, declaró.

Así, recalcó que si alguien es acusado de narcotráfico u homicidio, quien debe hacerse cargo es la fiscalía.