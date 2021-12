Claudia Sheinbaum: Consejeros del INE no pueden vulnerar la democracia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en México se pone en alto la democracia electoral y participativa, sin embargo, consejeros electorales quieren vulnerarla.

“No puede ser que seis consejeros electorales quieran vulnerar la democracia de nuestro país; la revocación de mandato va, porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral”, destacó.

Algunos consejeros del INE suspenden la revocación mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 18, 2021

La funcionaria local comentó que la democracia la construyen todos y todas a diarioy es la esencia del proyecto de transformación.

Las declaraciones de la mandataria se dan en el marco de la suspensión que este viernes realizó el Instituto Nacional Electoral a la revocación de mandato, por no contar con recursos suficientes para hacerla.

Por otra parte, precisó que la coordinación con el Estado de México es una labor fundamental para su gobierno.

“Somos parte de este conglomerado metropolitano; por ello, la coordinación de la Ciudad con el Estado de México y sus municipios es parte fundamental de nuestra labor de gobierno”, aseveró al acudir a la ceremonia de toma de protesta del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.

La mandataria capitalina dijo que la coordinación con la entidad mexiquense se basa en temas como seguridad, medio ambiente, salud, agua, cultura y por supuesto “vamos a compartir el Programa Pilares que hemos llevado a cabo en el Gobierno de la Ciudad para los jóvenes de la Ciudad de México”, añadió.

Sheinbaum Pardo señaló que el país vive un momento histórico en la manera de gobernar, ya que se rompió el viejo modelo y se construye uno basado en economía moral.

“Todos y todas los adultos mayores de nuestro país por Constitución tienen el derecho a una pensión, todos y todas los jóvenes que estudian preparatoria tienen una beca universal”, explicó.

Además mencionó que en el país se reconoce a la educación como un derecho y no como privilegio, se destinan los recursos a la gente, se defienden los recursos naturales y bienes del país, no se reprime am pueblo y se eleva al máximo la libertad de expresión.

fgr