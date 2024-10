Claudia Sheinbaum afirma que va a haber elección de magistrados y ministros; ‘no tiene sustento lo que dice la Corte’

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió por el voto de 8 ministros admitir a consulta la revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta determinación “no tiene fundamento” y que sí se llevará a cabo la elección de jueces y ministros.

En el mismo sentido, acusó a los integrantes del Máximo Tribunal de querer parar la transformación del país, lo cual, dijo, no lo conseguirán, además de que negó las acusaciones de que esto represente un golpe de Estado.

En conferencia matutina, los señaló de pretender provocar en su gobierno una reacción para que éste busque someterlos a juicio político, con el fin de dejar a la actual administración como autoritaria, lo que aseveró que no ocurrirá porque no se va a caer en provocaciones.

"No vamos a caer en ninguna provocación…No tiene sustento lo que están haciendo los 8 ministros de la Corte. Ellos lo saben porque son abogados, han aplicado la constitución o a veces no, porque han defendido sus privilegios. Saben que lo que están haciendo está mal y no tiene sustento... Es un golpe aguado, no un golpe de Estado", reviró Sheinbaum.

