Claudia Sheinbaum asegura que 'no hay favoritos en CDMX' durante proceso interno de Morena

La coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la selección de los coordinadores y coordinadoras estatales de Morena no hay favoritos, especialmente, en el caso de la Ciudad de México.

En un video publicado en redes sociales, Claudia Sheinbaum afirmó que este proceso es transparente, debido a que se realizan dos encuestas espejo para seleccionar al perfil más competitivo.

“Ahora, es importante y lo quiero decir, muy, muy claro, que en mi caso o en el caso del presidente de Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. En particular, en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía, del presidente de Morena”, dijo.

En el caso de la coordinación de la CDMX participan Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, a quienes calificó como excelentes compañeros que han dado resultados en los puestos en donde han estado.

Les informo sobre el proceso para la selección de coordinadores estatales de los Comités de la Defensa de la Transformación. En Morena decide el pueblo. pic.twitter.com/UgRILMB7oe — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 1, 2023

Agregó que la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas serán las encargadas de determinar a los 9 perfiles más competitivos rumbo a las elecciones del próximo año. Cabe señalar que de las personas seleccionadas 5 deben ser mujeres, por determinación del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Entonces ahí, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, de manera muy transparente, van a determinar qué cinco mujeres van a participar a partir de quiénes son las más competitivas en sus entidades haciendo la comparación entre las nueve entidades federativas. Esto lo determina las reglas que se firmaron por cada una de las personas que están participando”, detalló Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Morena, el resultado del proceso interno rumbo al 2024 se dará a conocer el próximo viernes 10 de noviembre.

Por último, la exjefa de Gobierno de la CDMX llamó a no caer en “politiquerías”, ante las polémicas que se han desatado en torno a la definición de quienes serán los eventuales candidatos a las nueve gubernaturas a renovarse en 2024.

“Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas; nuestro movimiento es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros. Tenemos que poner por encima de todo, nuestros principios”, dijo en un video subido a redes.

Con información de Yulia Bonilla.