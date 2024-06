Claudia Sheinbaum gobernará para todos, es lo mejor que le pudo pasar a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su sucesora Claudia Sheinbaum “va a gobernar para todos” y “va a atender a todos”.

Durante la presentación de las Acciones para el Bienestar en Oaxaca, desde Santa María Huatulco, a donde el mandatario federal y la presidenta electa acudieron para supervisar avances como parte de su gira por el país, López Obrador se pronunció sobre la labor de su sucesora.

A propósito, reiteró que el pueblo fue sabio al escoger a Sheinbaum Pardo en las elecciones presidenciales, pues “tuvo el tino de elegir a una mujer con muchas convicciones” y que “va a gobernar en beneficio de todos”.

“Es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos. No es un asunto partidista, no es lo mejor para nuestro movimiento; es lo mejor para nuestra nación, para todos, sean del partido que sean. Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos. Pero le va a dar preferencia a los más humildes, porque por el bien de todos, primero los pobres”, dijo López Obrador.

“Estoy muy contento porque voy a entregar el bastón de mando a una mujer que tiene convicciones muy humanas, tiene mucho amor al pueblo y es honesta. Entonces me puedo ir tranquilo”, abundó.

Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador en Durango. Foto: Especial

A propósito, reiteró que, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, los programas sociales continuarán y se mejorarán. “Ya algunos han sido elevados a rango constitucional, para que esté quien esté [en la Presidencia], como la Pensión a los Adultos Mayores. Ya es un derecho constitucional para las personas de 65 años en adelante”, afirmó.

Finalmente, celebró que en Oaxaca se trabaje en favor de la igualdad, pues, dijo, no es justo que en Huatulco “haya hoteles de cinco estrellas y que la gente que trabaja en esos hoteles, o que vive en esos centros turísticos, tenga que vivir en colonias que no están reguladas. Eso no lo queremos”.

