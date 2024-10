Claudia Sheinbaum niega que violencia afecte economía de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la violencia en México afectará la economía nacional, ya que existe solidez y hay una estrategia para enfrentar esa problemática.

Lo anterior en respuesta a la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que si persisten los actos de violencia en nuestro país, como en Sinaloa y otros estados, podría afectar a la economía mexicana.

"No estoy de acuerdo, hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados, como lo he planteado, no es de un día a otro, ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios, en la tendencia, que es muy importante.

"Había este debate si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia, no es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia", apuntó.

En la conferencia "la mañanera del pueblo", destacó que poco a poco se va a ir pacificando el país, en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia, en particular Sinaloa es un caso especial, y hay otros estados de la República donde se está atendiendo.

La titular del Ejecutivo federal dijo que se seguirán informando sobre las acciones de seguridad, pues muchas veces solamente se ve el caso de violencia, pero no se observan las detenciones, las incautaciones de droga que se han realizado.

"Vamos a seguir trabajando, y la economía de México está sólida, hay siempre y, en particular ahora, estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad", insistió.

Más adelante, Sheinbaum reiteró que la inversión privada seguirá teniendo espacio en el marco de la nueva reforma constitucional de energía; sin embargo, se establecerán nuevas reglas para garantizar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

"Esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así, y siempre la empresa pública (Comisión Federal de Electricidad), la que es el pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54 por ciento al menos de la generación eléctrica", expuso.

