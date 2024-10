Claudia Sheinbaum presenta beca universal 'Rita Cetina' a estudiantes de secundaria

La tarde de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó sorpresivamente una secundaria del Estado de México en la que se celebrara una asamblea para presentar la beca universal que se dará a estudiantes de nivel básico en las escuelas públicas de todo el país.

La mandataria salió de Palacio Nacional rumbo a la escuela Moisés Sáenz, en Papalotla, junto al secretario de Educación, Mario Delgado, y la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez.

Claudia Sheinbaum visitó la escuela secundaria Moisés Sáenz. Foto: Presidencia

Ahí, aseguró que a partir de 2025 comenzará la entrega del apoyo de esta beca que lleva por nombre "Rita Cetina" y que en su primer año de funcionamiento solo se entregará a nivel secundaria.

“Que no nos digan que la escuela pública es menos que la escuela particular, no es cierto, las escuelas públicas son las mejores de todo el país” , sostuvo frente a la asamblea.

En su mensaje ante las y los alumnos, maestros y padres de familia presentes, reiteró el discurso de que su llegada a la Presidencia no fue individual, sino con todas las mujeres.

En el evento, como no ocurrió constantemente con su antecesor, la mandataria se acercó con los niños y demás asistentes a quienes abrazó, se tomó fotografías, conversó y les firmó cuadernos, libros y hasta las playeras del uniforme.

¿En qué consiste la beca "Rita Cetina"?

De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la beca “Rita Cetina” se beneficiarán a 21.4 millones de estudiantes de educación básica en todo el país, y su implementación comenzará el próximo año en secundarias públicas.

Este apoyo económico consiste en la entrega de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de secundaria, y 700 pesos más por cada alumno adicional que integre el núcleo familiar.

Cabe destacar que este nuevo programa, por decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ileva el nombre de “Rita Cetina Gutiérrez” en reconocimiento a la maestra, poeta y gestora literaria mexicana que sentó las bases para la emancipación femenina en el México del siglo XIX.

Presentamos uno de los principales programas que nuestra Presidenta, @Claudiashein, planteó durante la campaña y ahora será una realidad: la #BecaUniversal para todas y todos los estudiantes de educación básica.



Esta beca se llama “Rita Cetina Gutiérrez”, en honor a la maestra… pic.twitter.com/TtQ4wbjz6g — Mario Delgado (@mario_delgado) October 4, 2024

cehr