"El PRI prácticamente ya desapareció del país", asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que en México prácticamente ya desapareció el PRI y presumió que en el Estado de México, en los comicios pasados, Morena y Delfina Gómez vencieron la alianza conformada por el “PRIAN”.

Al encabezar la asamblea informativa en Oaxaca de Juárez, resaltó que no van a permitir que se apague la esperanza que representa el partido guinda en el país, porque no se puede tolerar que regresen las prácticas del priismo, como el dedazo o los tapados.

“No puede apagarse la esperanza, Morena es la esperanza de México y no vamos a permitir que la llama de la esperanza de nuestro pueblo se apague, por eso llevamos los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, expresó.

Por ello, la exjefa de gobierno capitalino celebró que prácticamente ya desapareció el “antiguo PRI”, lo que fue respaldado por los asistentes al evento con varios aplausos.

“Hoy inicia un momento histórico en la vida de México, les voy a decir por qué, todos los presidentes en la historia de México, por lo menos en el siglo 20 y el 21 habían decidido a su sucesor a partir de su decisión, lo que se le llamaba el dedazo, los tapados, que decía el antiguo PRI, que ya prácticamente desapareció de México, por cierto, y en el Estado de México la maestra Delfina Gómez venció también al PRIAN”, resaltó.

Dijo que desde Morena quieren profundizar la democracia en el país y garantizar que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador continúe por muchos años, por lo que decidió incorporarse a este proceso interno, pero no por ambición.

“Les voy a decir por qué tomé esa decisión, porque no es una decisión de una persona ambiciosa, yo no tengo ambiciones, yo tengo principios, queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México, queremos que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador continúe por muchos años más”, expresó.

Señaló que, a diferencia de lo que hacían los anteriores presidentes, que designaban a quien los iba a suceder, en Morena se tomó la decisión de que el pueblo tome esta decisión.

“Primero nuestro partido Morena invitó también al PVEM y al PT a que se hiciera una encuesta, porque nosotros decidimos democráticamente, primero se va a elegir al coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación.

“Para ello va a haber una encuesta que va a ocurrir a finales de agosto y principios de septiembre –se escucharon gritos de ‘¡es Claudia!’– y hace unos días yo era todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México y tomé una decisión, tomé la decisión de participar en esa encuesta para ser la coordinadora de la Defensa de la Transformación”, insistió.

Entre porras de “¡presidenta, presidenta!, Sheinbaum reiteró que es tiempo de las mujeres, para que no sólo tengan la opción de dedicarse a sus familias, sino a hacer cualquier actividad que decidan.

“También es tiempo ya de las mujeres. Nos dijeron hace mucho tiempo que sólo podíamos estar en algunos lugares, en la casa, con nuestros hijos, y adoramos estar con nuestros hijos y nietos, pero también queremos igualdad”, subrayó.

