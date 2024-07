Claudia Sheinbaum resalta unidad en Morena y evita pronunciarse sobre cambio de dirigencia

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, destacó la unidad en Morena, previo al proceso de cambio de dirigencia al interior del partido, luego de hacer referencia a los pleitos internos de la oposición, como los del PRI y el PAN.

Igualmente, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, se refirió a que no tomará decisión alguna ni emitiría opinión en torno a la elección interna del partido guinda.

No, yo ya no participaría ni en la votación ni daría mi opinión”, aseguró la virtual Presidenta electa, asegurando que la resolución será cosa de los integrantes de Morena, aunque aún no se sabe si será por encuesta; ésto, tras las declaraciones minutos antes de Mario Delgado y dejó en claro: "yo creo que tenemos que marcar muy claro la distancia entre gobierno y partido