Clouthier se descarta para el Senado

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se descartó como aspirante a un escaño en el Senado y pidió elegir los mejores perfiles, para que apoyen desde Nuevo León a Claudia Sheinbaum, precandidata morenista a la Presidencia de la República.

En conferencia, dijo que por el momento no está interesada en procesos electorales, al afirmar que no se han designado candidaturas propiamente, además de que ella no se ha inscrito en el proceso interno de Morena.

“Debemos elegir a buenos perfiles para que representen el proyecto de Claudia, hacer el proceso más arduo que tiene que ver con tocar todas las puertas”, señaló

La exfuncionaria y dirigentes estatales de Morena expresaron su preocupación sobre la gobernabilidad de Nuevo León y el gobernador interino que deberá ser designado por el Congreso local, y el riesgo de que ambos poderes no logren un acuerdo una vez que Samuel García dejó el cargo para buscar la Presidencia por Movimiento Ciudadano.

Recordaron que la Constitución estatal establece que por licencias de más de 30 días el Congreso local nombrará al que se encargará como interino.