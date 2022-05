CNDH detecta malos tratos y trabajos forzados en penal femenil de Oaxaca

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó diversas irregularidades en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet en Oaxaca, como trabajos forzados, infraestructura inadecuada, falta de servicios médicos y condiciones de insalubridad en general, lo que viola las garantías de las reclusas.

Durante visitas de supervisión que realizó la dependencia en el penal, se constató que hay deficiencias para garantizar la integridad física y moral de las mujeres internas, en la estancia adecuada, condiciones de gobernabilidad, atención a grupos vulnerables, además de espacios inadecuados para la atención de niñas y niños que viven con ellas.

Asimismo, el análisis de evidencias permitió a la CNDH acreditar violaciones a los derechos humanos al trato digno, al derecho a la reinserción social, a una vida libre de violencia y discriminación, así como al interés superior de la niñez.

Resoluciones de la CNDH

En el sitio trabajan sólo dos médicos entre semana, sin tener una guardia sábados y domingos; aparte de que no hay especialistas en ginecología, lo que impide brindar atención y seguimiento clínico a las mujeres privadas de la libertad, poniendo en riesgo su integridad física.

El Centro Penitenciario Femenil de Tanivet carece de áreas de ingreso, protección, locutorios, comedores y área de personas sancionadas, y la inexistencia de agua corriente durante el día, por lo que esta debe ser almacenada en contenedores; varias tazas sanitarias se encuentran en mal estado, faltan contenedores de basura y hay presencia de fauna nociva, lo que se traduce en condiciones indignas de estancia.

En materia de alimentación, se determinó que no existe presupuesto para dietas especiales, en ocasiones los insumos no son frescos y las personas recluidas no tienen recipientes para ingerir sus alimentos; la cantidad de comida que se les proporciona es poca debido a la falta de recursos económicos para su adquisición; mientras que el agua de tandeo, que las internas usan para bañarse, está sucia.

Por otra parte, las mujeres de origen indígena son discriminadas y no se les permite hablar en su lengua dentro del lugar.

Bajo estas razones, la CNDH pidió al gobernador de la entidad terminar de manera inmediata con los malos tratos, así como acabar con las represalias a las mujeres que denuncian la falta de servicios. Incluso, estableció un plazo no mayor a 90 días para ejecutar cambios arquitectónicos, suministrar agua potable, medicamentos, atención médica y alimentación de calidad, así como contar con personal de seguridad que resguarde el lugar.

