CNTE asegura que es insuficiente aumento salarial a maestros anunciado por AMLO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió que el aumento al salario de los maestros sea de 100% y no únicamente de 8.2% como lo anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no representa un auténtico incremento a sus ingresos.

El reclamo fue expresado durante la movilización que la CNTE lleva a cabo desde las 10:00 horas de hoy hasta esta tarde, frente a Palacio Nacional, así como en los estados del país.

“Hoy en la mañanera, el presidente dijo que recibiremos un incremento de 8.2 por ciento al salario de los maestros. Nosotros decimos categóricamente que esto es mentira, que el incremento del salario se ve superado por la inflación, que es de las del 10%, por la pérdida del poder adquisitivo, que lleva en este sexenio más del 40 por ciento”, dijo en conferencia Pedro Hernández, dirigente de la Sección IX de la CNTE.

El líder sindical reclamó que ésto se convirtió en una tendencia de sexenios en los que gobernó el PAN y el PRI, pero que ahora se replica de forma contraria al aumento que sí se ha dado al salario mínimo.

“Se ha dicho que habrá una comida con el presidente en Palacio Nacional. Nosotros como Coordinadora hemos decidido que no hay nada que celebrar; no sólo el salario y condiciones laborales están en un franco deterioro, a nuestras escuelas les falta mobiliario, atención, que los servicios médicos y de salud son un desastre… Este gobierno no ha remontado ese déficit, los créditos nos ahogan a diario”, reclamó.

Posteriormente, se dio lectura a un pliego petitorio que concentra 12 puntos en donde se exige al Gobierno federal el aumento salarial de 100 por ciento; que se elimine la UMA como forma para el pago de créditos, entre otros puntos más.

A su llegada a la plancha del Zócalo capitalino, los contingentes de inconformes se plantaron frente a Palacio Nacional para continuar con las exigencias, pues acusaron que desde la Presidencia no se les recibió el documento en el que daban a conocer sus demandas.

CNTE también protesta en otros estados

Las movilizaciones con motivo del Día del Maestro se llevaron a cabo en otros estados del país, donde la CNTE se mandó el mismo mensaje de protesta.

La Sección XXII en Oaxaca advirtió que no está dispuesta a negociar con el Gobierno Federal ni estatal respecto a la resolución de sus demandas, como que no desaparezca la Dirección General de Educación Indígena, lo cual forma parte de una iniciativa enviada por el Presidente de la República para compactar la Administración Pública Federal.

Por ello, los integrantes anunciaron un plantón en el centro de Oaxaca, cuya duración será por lo menos de 24 horas, pues denuncian que sus demandas siguen sin ser atendidas.

