Cobertura de vacunación, en niveles más bajos en 15 años

Apesar de los esfuerzos para avanzar en la cobertura del esquema completo de vacunación en niñas y niños menores de dos años, ésta se encuentra en uno de sus niveles más bajos en 15 años.

La situación, en opinión de los especialistas, puede traer como consecuencia el resurgimiento de las enfermedades, tal y como ha ocurrido con la viruela del mono.

Durante el 2021, únicamente el 27.5 por ciento de niñas y niños de un año de edad contaron con el esquema completo de vacunación ordinaria en el país.

Aun cuando esto representa un incremento del 48.6 por ciento respecto al 2018, cuando la cobertura era del 18.5 por ciento, el nivel se mantiene 64.9 por ciento por debajo, si se le compara con la que se registraba hace 16 años, en el 2006, cuando alcanzó niveles de 78.4 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, publicada recientemente, la cobertura del esquema completo en bebés de hasta dos años de edad no ha logrado incrementarse, pues la prevalencia estimada fue de 31.1 por ciento; es decir, 5.4 por ciento más baja que en la encuesta del 2018, cuanto se llegó al 32.9 por ciento.

Antes de que empezara la pandemia, durante un año estuvieron escasos los biológicos de sarampión, rubéola y papera

Cipatli Ayuzo, Integrante del SNI

Esta última cifra representó una caída del 61.1 por ciento respecto a las estadísticas del 2006, cuando la cifra fue de 84.7 por ciento de menores de hasta dos años con todas sus vacunas recibidas.

El esquema completo comprende la aplicación de una dosis de BCG (tuberculosis), tres dosis de HB (hepatitis b), tres dosis de PV o Pva (pentavalente, contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la meningitis o neumonía por haemophilus influenzae tipo b, y la hepatitis B), dos dosis de antineumocócica, dos dosis de antirrotavirus y una dosis de SRP (triple viral contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis).

El comportamiento se replica sobre las estadísticas que evalúan el esquema de cuatro vacunas, que implica haber recibido una dosis de BCG, tres dosis de HB, tres dosis de PV y una dosis de SRP.

Se observa que, durante el 2021, el 31.1 por ciento de menores de hasta los 12 meses de edad contaron con estas vacunas, lo que significó un incremento del 56.28 por ciento respecto al 2018, pero es 60.3 por ciento menor en comparación con el 2006.

Seguimos con una tiranía sanitaria, porque hay estados que no pueden comprar las vacunas de manera directa

Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado del PAN

A la vez, la cobertura en pequeños de hasta dos años creció apenas 1.4 por ciento respecto al 2018, pero fue 57.7 por ciento menor que en el 2006.

La caída en la protección contra enfermedades en los bebés menores a dos años de edad no es, sin embargo, un fenómeno que sólo se presente en México, pues la propia Ensanut resalta que el mayor incremento de la cobertura se presentó entre 1980 y 2010 a nivel internacional.

A partir de entonces, la tendencia al alza no sólo se desaceleró, sino que en al menos 94 de 204 países y territorios analizados se fue a la baja.

Actualmente, el reto va más allá de lograr una meta de vacunación, particularmente si se consideran los efectos directos e indirectos de la pandemia por Covid-19, pues la interrupción de los servicios de salud y el desabasto de insumos y biológicos para implementar el Programa de Vacunación desató el riesgo de brotes de las enfermedades, “en medio del contexto social, empobrecido y de los sistemas de salud disminuidos”, indica el documento.

La doctora Cipatli Ayuzo del Valle, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), realizó una advertencia en el mismo sentido, al mencionar que las enfermedades podrían resurgir, tal y como ocurre con la viruela del mono.

“(La vacuna) se dejó de aplicar durante muchos años, pero esa viruela se quedó en reservorios de algunos animales, como los monos, y de repente empieza una pandemia en población no vacunada y los que alcanzaron a vacunarse son los de 1977”, mencionó.

Como profesional de la salud activa en el ramo, la especialista también alertó que está próximo a cumplirse un año sin contar con la vacuna contra la tuberculosis.

Fuentes consultadas por este diario manifestaron que la pandemia por Covid-19 agravó el desabasto de las vacunas.

“Todos los niños, al menos de este año, no han tenido la BCG. Este biológico protege de las formas graves de tuberculosis. Justo antes de que empezara la pandemia (por Covid-19), durante un año estuvieron escasos los biológicos de sarampión, rubéola y papera”, expresó Ayuzo del Valle, en entrevista con este medio.

El médico y legislador federal Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, agregó que hay una “insuficiencia crónica” en la compra de vacunas durante los últimos cuatro años.

“Seguimos con una tiranía sanitaria, porque hay estados que no pueden comprar las vacunas de manera directa, porque el Gobierno solamente les entrega a las entidades las vacunas que adquiere a través de un convenio, el cual no está funcionado, porque a Guanajuato no le ha llegado ninguna dosis”, subrayó.

También advirtió que esta falta de biológicos podría derivar en un resurgimiento de enfermedades como el sarampión, o casos de paperas o tosferina. Incluso, alertó, en 10 o 15 años se podrían elevar los casos de cáncer, ante la insuficiencia de vacunas contra el virus del papiloma humano.

Continúa la desaceleración de contagios Covid-19: ayer, 20,201

En las últimas 24 horas en el país se registraron 20 mil 210 casos de Covid-19 con 123 defunciones, lo que representa una disminución de 5.4 por ciento en contagios respecto al día anterior, cuando se contabilizaron 21 mil 363, y de 7.5 por ciento en decesos, con relación a los 133 reportados el 2 de agosto.

En su Informe Técnico Diario, la Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que hasta ayer, se acumulan seis millones 803 mil 190 casos y 328 mil seis muertes.

Asimismo, la dependencia reportó que la disponibilidad de camas generales se ubica en 85 por ciento, mientras que para personas en situación crítica que requieren ventilador mecánico es de 95 por ciento.

Por otra parte, la Ssa informó en un comunicado que recibió 180 mil de 300 mil tratamientos médicos de uso específico contra Covid, que se empezarán a administrar la próxima semana sin costo a personas con salud vulnerable para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalización.

“Se suministrará de forma exclusiva en las instituciones públicas, tanto federales como estatales de salud, conforme a la priorización de grupos con alto riesgo de complicaciones, de manera progresiva. De acuerdo con la disponibilidad y entregas del laboratorio productor, así como el avance en la distribución a las unidades de atención predefinidas por cada institución”, detalló.

También informó que el Gobierno federal recibió un embarque con 288 mil vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, que forman parte de un donativo de Corea del Sur.