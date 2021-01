Colectivos exigen renuncia del titular de la FGR por exoneración a Salvador Cienfuegos

Más de 300 organizaciones como Seguridad sin Guerra, Fiscalía que Sirva y Colectivo contra la Impunidemia exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, tras la exoneración del general Salvador Cienfuegos de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

En un desplegado suscrito por los colectivos, repudiaron la decisión de la FGR de no ejercer acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, lo cual, dijeron, demuestra que “en México los militares son intocables”, y el fiscal no está defendiendo su autonomía.

También demandaron que el Senado de la República llame a Gertz Manero para que rinda cuentas sobre la decisión de no proceder penalmente contra Cienfuegos, luego de las pruebas que entregó Estados Unidos del expediente que las autoridades iniciaron en ese país.

lee más Salvador Cienfuegos califica como estupidez conversaciones que usó la DEA para acusarlo

“El fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del general Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción”, señalaron.

Consideraron que la ausencia de acciones del fiscal Alejandro Gertz para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución.

Aunado a ello, agregaron las organizaciones, se suman otros desacatos por parte de Gertz como incumplimiento a diversos aspectos de la Ley Orgánica de la FGR.

lee más FGR da a conocer el expediente del general Salvador Cienfuegos

“Este no es un fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país (...) Alejandro Gertz no ha pasado la prueba y no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país”, subrayaron.

Por último, señalaron que el cierre de las investigaciones del caso del general Cienfuegos, es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos.