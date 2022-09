Colocar tema de prisión preventiva en debate nacional es relevante para SCJN: Arturo Zaldívar.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muy relevante abordar el tema de la prisión preventiva, es algo “extraordinariamente complicado” porque se contraponen preceptos constitucionales, los cuales deben interpretarse con respeto a los derechos humanos y sin desaparecer esa figura jurídica, afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa reconoció que si pudo darse una “presión pública” fue por el análisis profundo que captó mucha atención; sin embargo, opinó que lo mejor fue que “el debate se puso en el ámbito nacional”.

Calificó más importante dejar en claro que los argumentos para resolver el caso es preservar los derechos humanos, la inocencia de los inculpados. Aclaró que la nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar que someterá ante el pleno, no tiene tiempos.

leer más El Gobierno de AMLO debe anular la prisión preventiva como lo pidió la ONU: PRD

Sobre las críticas hechas desde Palacio Nacional en contra de la Corte por la prisión preventiva, no les generó incertidumbre porque actuaron conforme a sus principios.

Cuestionado sobre el documental del caso Florence Cassez, el ministro Arturo Zaldívar, dijo que en esa ocasión si recibió amenazas telefónicas e intimidaciones hacia él y su familia. Todo esto lo supo el entonces presidente de la SCJN, Juan Silva, quien a su vez informó al jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, sobre las anomalías contra el ministro.

Felipe Calderón lo sabía, aseguró Zaldívar, “me llamó por teléfono y me ofreció seguridad de la Policía Federal, la cual negué”. Sin embargo, “yo sí acepte la seguridad del Estado Mayor Presidencial porque en el Ejército si confío”. Ahora no se puede comprender porque el expresidente de la República no lo reconoce, si todo ocurrió.

Sobre la actuación de los jueces que han sido interrogados por la opinión pública, el ministro presidente manifestó que él confiaba en el trabajo de los impartidores de justicia, el cual es apegado a la legalidad y prueba de ello es que desde su gestión ninguno ha sido sancionado, afirmó.

MAEP