Documental sobre caso de Florence Cassez debe ser gratuito para todos los mexicanos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque el documental “El caso Cassez-Vallarta”, creado por la compañía Netflix, sea gratuito y de difusión masiva , incluso dijo que los partidos políticos deberían financiar ese costo.

El Presidente López Obrador dijo que este caso permite evidenciar el abuso cometido por administraciones anteriores , pero se había mantenido oculto a la opinión pública.

“No quiero hacerle aquí la publicidad al documental, pero ojalá la gente lo viera, vean ese documental “El caso Cassez- Vallarta”, ¿se puede ver?, pero se tiene que pagar ¿no? ¿Y cuánto hay que pagar ahí? -190 pesos- Ah no, no. A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito, porque sí es interesante que se conozca no se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición”