“Más allá de colores partidistas, se debe incrementar la coordinación”

Con la realidad de un problema de inseguridad que afecta al Bajío, desde Guanajuato, la aspirante del PAN, PRI y PRD a la gubernatura del estado, Libia García Muñoz Ledo, plantea que, con independencia de colores en los gobiernos, debe haber una mayor coordinación entre el estado y la Federación.

En entrevista con La Razón, reconoce que se requiere de una estrategia integral para atender este flagelo que, subraya, no es exclusivo de Guanajuato, por lo que puntualiza que el esfuerzo se debe dar de manera conjunta entre los gobiernos local y federal.

Afirma que, aunque trabajan para que el triunfo en la contienda presidencial sea para Xóchitl Gálvez, su compromiso es que, de ganar la gubernatura, establecerá una sinergia con quien quede al frente del Ejecutivo federal para pacificar el estado.

Guanajuato se va a pintar como emblema de independencia y defensa de instituciones, ¿será el mensaje que estarán lanzando juntas? Guanajuato es un estado que representa mucho para este país, es un estado donde se han venido fraguando las luchas más importantes por las libertades en México (…). Estamos llamados a aportar para lograr este cambio que buscamos para consolidar la democracia y yo creo que por eso Xóchitl Gálvez, representativamente, decide arrancar campaña con nosotros, porque es mandar un mensaje al país desde la tierra donde nació la patria, de que estamos listos para recuperar la patria.

¿Será sencillo conservar el bastión panista de Guanajuato? El PAN tiene gobernando Guanajuato 32 años y siempre digo que lo más valioso que nos han dado los ciudadanos en todo este tiempo ha sido su confianza; yo no doy por sentado nada, aunque hoy las mediciones me dan una clara ventaja sobre quienes están buscando esta posición. Lo que creo es que la confianza hay que ganársela, hay que ir por ella, donde está la gente, escuchar sus inquietudes, ir a convencerlos de que éste es un proyecto que los incluye a todos y que busca resolver los retos.

En el desafío de la inseguridad, ¿cuál es el escenario? Guanajuato no es una isla, no está aislado de lo que pasa en el resto del país; sin embargo, asumimos con mucho compromiso la responsabilidad que tenemos. La principal preocupación de los guanajuatenses es recuperar la paz y en ello estamos concentrando nuestros esfuerzos (…) Pero también debo decir que la estrategia de los estados no se puede entender sin una efectiva coordinación con la Federación. Finalmente, nuestras competencias constitucionales, los estados, los municipios, pero también la Federación, tenemos obligaciones de cara a los ciudadanos y hoy estaremos generando una vinculación mucho más eficaz con el Gobierno federal.

Esta coordinación con la Federación sería entre mujeres. ¿Sería igual con Claudia Sheinbaum que con Xóchitl Gálvez? Lo que he planteado es que, como responsable en este tema de Guanajuato, en su momento lo que buscaremos es generar una sinergia que nos permita trabajar por Guanajuato, más allá de colores partidistas. Creo que también las mujeres hoy venimos a cambiar la forma de hacer política; yo tengo mucha esperanza que quien llegue a la Presidencia de la República, nosotros creemos que será Xóchitl Gálvez y así estamos trabajando para que sea, pero en cualquier caso necesitamos fortalecer la relación con el Gobierno federal y generar y pedir y exigir que verdaderamente haya una estrategia que dé resultados y que trabaje de la mano con las entidades federativas.

¿La violencia va a permitir el desarrollo de los procesos electorales? ¿Existe algún riesgo de que afecte el proceso? Las autoridades hoy son las responsables de garantizar un proceso electoral que se lleve a cabo con tranquilidad, en paz, en donde se garantice el derecho de los ciudadanos a participar, y yo creo que las últimas elecciones en Guanajuato dan cuenta de los procesos en donde hay una participación de los ciudadanos en este ejercicio democrático y donde también hay mecanismos muy claros de protección a los candidatos.

El INE anunció el protocolo de seguridad para candidatos, que incluye a los que aspiran a gobernadores. ¿Lo solicitaría? No. Puedo decir que me ha tocado recorrer el estado y lo he hecho de forma muy tranquila, recorriendo los municipios, las comunidades; por supuesto, los protocolos en materia de seguridad están ahí y garantizan la seguridad a candidatos en condición de riesgo, lo ideal sería que no fuera necesario utilizarlos, pero lo importante es que las autoridades estén preparadas para cualquier situación. En este momento me siento segura para llevar a cabo este proceso.

Con el cambio de que son tres mujeres las que aspiran a la gubernatura, ¿el llamado sería a que no recurran a mensajes ofensivos, a violencia política de género? Cada que hay un proceso electoral y que participan mujeres siempre hay violencia política en razón de género en diferentes ámbitos y magnitudes. Lo que aspiraría y lo que ofrezco es que, cuando participan mujeres, que respetemos; por supuesto que habrá contraste de ideas y eso no significa que estés vulnerando el respeto hacia las otras, pero sí creo que debe haber altura de miras, una claridad de que debe ser un proceso ejemplar.

¿Qué incidencia tiene el discurso de polarización que se vive en el centro en el proceso electoral? Lo que vemos es un país que está tremendamente polarizado, en donde el discurso de Morena, del Presidente, ha sido de división y ahí creo que Guanajuato ha logrado entender cuál es la realidad que vivimos. Guanajuato ha sido totalmente abandonado por el Gobierno federal en muchos aspectos, no se consolidaron los proyectos de agua necesarios para el estado, no vemos con solidez la estrategia de seguridad, no ha habido proyectos de infraestructura, se intentó retener el sistema de salud, la decisión que tomó el gobernador fue acertada y hoy tenemos el mejor sistema de salud; entonces, el sentimiento de la población es que ha habido un abandono de Guanajuato por parte del Gobierno federal y nosotros hemos sido un estado que ha buscado construir, ir avanzando y tenemos una sociedad muy participativa, somos pioneros en la participación ciudadana; entonces, sí permea un discurso de esta naturaleza, pero Guanajuato se ha mantenido muy firme en que hay que trabajar por el estado y eso se ve reflejado en las preferencias del electorado.

¿El que ganara el PAN sería una ratificación a esta forma distinta de gobernar? Los gobiernos, los partidos, tenemos que estar en una constante evolución, preguntándonos todos los días qué es lo que la gente quiere, no sólo en los procesos en los que hay elección, sino que el Gobierno y los partidos tienen que seguir cercanos a los electores, a los ciudadanos, escuchando qué es lo que se requiere.

¿Cuál es su posición respecto al aborto y de matrimonios del mismo sexo? Cuando fui secretaria de Gobierno sacamos aquella circular que permitió, de manera administrativa, que los matrimonios se pudieran llevar a cabo. Soy una mujer convencida de las libertades, que cada persona tiene que ser su mejor persona de ella, de él, y el Estado tiene que garantizar esas libertades. Creo en las decisiones informadas, en las políticas públicas que apoyen a las mujeres, que eviten las violencias, que permitan que haya opciones; creo en un Estado de libertades.