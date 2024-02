López Obrador ve injusto juicio político a Mayorkas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, del proceso de juicio político iniciado en su contra para destituirlo, lo cual calificó como injusto por cuestiones politiqueras, pues “él no tiene la culpa” del aumento de la migración.

Por el contrario, hizo un llamado a los congresistas estadounidenses a aprobar un fondo de 20 mil millones de dólares para los países de Centroamérica y el Caribe, principales expulsores de migrantes hacia Estados Unidos, atravesando por nuestro país.

“Ayer (martes), de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar a Mayorkas, lo desaforaron o aprobaron un juicio político, pero eso es propaganda porque él no tiene la culpa. Por qué no, si realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países, en el caso de la migración, no aprueban apoyo a países de Centroamérica”, afirmó.

El mandatario informó también que durante su Gobierno han sido decomisadas 50 mil armas, de las cuales 70 por ciento procedían de Estados Unidos, en su mayoría de Texas, por lo que pidió al gobernador de ese estado, Greg Abbott, una explicación.

Cuestionó que del total del armamento incautado en este sexenio, alrededor de 17 mil llegaron por el lado del territorio texano, uno de los estados con mayores políticas antimigratorias en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Hemos decomisado en lo que va del sexenio casi 50 mil armas. ¿Y saben la mitad de dónde proviene? El 70 por ciento de Estados Unidos, pero de ese 70 por ciento de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas?”, cuestionó.

López Obrador expresó que las amenazas y ataques hacia México, y contra migrantes, tienen un interés electoral: “Hay que estar informando. Siempre va a haber esas balandronadas que van a intervenir y tomar medidas unilaterales. No hay que tomarlas muy en serio porque es temporada de elecciones”.