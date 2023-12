Colosio plantea que se desaparezcan poderes

De continuar la crisis de ingobernabilidad que se advierte en el estado de Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, solicitará al Senado que intervenga para que desaparezca los poderes y designe al gobernador interino.

Entrevistado tras un evento en su ciudad, dijo que no le gustaría que se llegara a ese punto, porque sería vergonzoso para la clase política en el estado que la Cámara alta tuviera que borrar los poderes, por incompetentes.

“Si de plano las cosas siguen así, sí le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes seis meses, en lo que se restablece la política a su normalidad aquí en el estado. Constitucionalmente está contemplado”, dijo.

Además, acusó al Legislativo estatal de “amacharse” en “secuestrar” al Ejecutivo, pues señaló que sus integrantes no consideraron que durante el periodo que se ausentará el gobernador Samuel García, para irse a campaña presidencial, habrá un problema de gobierno por no designar a una persona que sea afín al gobierno.

En respaldo a la aspiración del mandatario, dijo que García Sepúlveda únicamente está ejerciendo los derechos político-electorales que le garantiza la Constitución.

“Lo que no se vale es que durante esos seis meses que duran las campañas, la gente de Nuevo León nos quedemos bailando con la más fea; queremos que realmente el Congreso tome en cuenta que necesitamos gobierno, independientemente de quién lo encabece”, insistió.

Cuestionado sobre Luis Orozco, afirmó que es elegible y no tenía impedimento formal para ser nombrado, pero que no es el adecuado porque, “por más que haya renunciado, pues es la escuela que trae Luis Orozco; hacía un buen trabajo como vicefiscal. Nuevamente, así como el tema del Poder Judicial, estamos mezclando cosas que no son y no lo digo por la capacidad del señor, es una persona bastante capaz, pero políticamente no le abona a la armonía que necesitamos en el estado”.