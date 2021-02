“Ni una coma” moverá a reforma de ley eléctrica

Ala iniciativa de reforma al sistema eléctrico nacional no se le quitará ni una coma, ya que el objetivo es defender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que se le dé su lugar frente a empresas extranjeras, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa, dejó claro que de la propuesta de modificación a la Ley del Sistema Eléctrico “nada se va a cambiar, es muy sencillo lo que se plantea” que es el fortalecimiento de la CFE.

Cabe recordar que en la Cámara baja se acordó realizar un parlamento abierto para discutir las modificaciones a la legislación en materia eléctrica, donde participen expertos, académicos y legisladores, así como enriquecer la propuesta presidencial.

López Obrador denunció que hay toda una campaña en contra de la comisión, sin embargo el Gobierno federal la defenderá de cualquier situación, e incluso advirtió que si hay amparos de quienes rechazan la iniciativa, se responderá por vía jurídica.

(No se le va a cambiar nada), es muy sencillo

lo que se está planteando. (Los diputados de oposición) deberían de estar callados, para aprobar la reforma energética (recibieron) millones de pesos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Consideró que hay un buen debate sobre la reforma al sistema eléctrico, pues la iniciativa consiste en que se le dé un trato igual a la CFE. “Si nosotros no la fortalecemos, no vamos a mejorar la industria de México, no vamos a ser competitivos”.

Criticó la manera en que los gobiernos anteriores lograron el aval a la reforma energética mediante sobornos a diputados y senadores, por lo que hay una investigación en la Fiscalía General de la República. “Deberían estar callados, avergonzados por aprobar una reforma donde repartieron millones a los legisladores. Está abierta una investigación, ojalá y se aclare eso”

Por otra parte, aseguró que con el triunfo de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2018 se evitó que la Iniciativa Privada controlara 80 por ciento del sector eléctrico nacional a finales del sexenio.

“Si no hubiésemos llegado, al final de este sexenio, ellos iban a manejar 80 por ciento de la industria eléctrica, los privados, sin beneficios a los consumidores.

“Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución, continuó con Zedillo, Fox, Calderón, Peña, las empresas le venden 50 por ciento de la energía eléctrica a la CFE”, expuso.

El objetivo de la iniciativa presidencial es echar abajo la mayor parte de la reforma energética de 2013 y propone volver a comprar electricidad a mayor costo a la empresa eléctrica nacional, modificando los criterios de despacho eléctrico.

“Yo entiendo que no les gusta la reforma que estamos proponiendo. ¿No les parece un abuso que una empresa española contrate como empleado a un expresidente de México? Eso ya se terminó”, aseveró.