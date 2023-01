Comar en Chiapas vuelve a abrir este jueves para atender solicitudes de refugio

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) en su delegación de Tapachula, Chiapas, anunció que este jueves 5 de enero estarán abiertas sus oficinas, para atender a la gente de manera adecuada.

“El Mercado Laureles estará abierto el jueves 5 de enero. Sigue las instrucciones del personal de Comar para atenderles a todos y todas de manera ordenada”, destacó la dependencia en sus redes.

Recordar que a mediados de diciembre y hace un día, un grupo de migrantes irrumpió en las oficinas de la dependencia para exigir se agilicen los tramites de refugio que les permitan salir de la entidad de manera legal.

Sin embargo, el caos que generaron no permitió que las operaciones fueran de manera normal, ya que la desesperación de los extranjeros no permitió que hubiera orden en la atención. Por ello, mañana se espera que no haya desmanes y haya orden en la atención.

📣 pic.twitter.com/3NMmUb5c2D — Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (@comar_sg) January 4, 2023

DGC