Comar: falta de personal atrasa respuesta a asilo

Falta de personal, Internet deficiente, falta de material, intérpretes y traductores, son los problemas que arrastra la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) en sus diferentes oficinas del país, para resolver las solicitudes que ingresan los extranjeros en el país.

De acuerdo a un documento en poder de La Razón, del 2019 al 2022, se han registrado 361 mil 661 trámites de migrantes que desean quedarse en México, sin embargo, hasta el cierre de febrero de 2023, hay 108 mil 735 solicitudes pendientes, lo que representa 30 por ciento del total ingresado en cuatro años.

La dependencia federal justificó que por la emergencia sanitaria de Covid-19, se suspendieron los tiempos de respuesta a partir del 24 de marzo del 2020, por lo que los procesos son aún más largos.

Hasta el 31 de marzo del 2022 se encontraban adscritos a la Comar 42 servidores públicos, de los que solo 19 contaban con atribuciones para firmar actuaciones dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Al menos tres delegaciones estatales (Baja California, Tabasco, Veracruz) no cuentan con intérprete para dar atención a las personas que solicitan refugio, situación que obstaculiza los procesos a la población solicitante del reconocimiento de la condición: hecho que también impide desahogar las diligencias dentro del proceso administrativo.

Gráfico

En Tabasco, también hay falta de personal, Internet deficiente y falta de material como hojas, tóner e impresoras.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Rosa María González Azcárraga, destacó que los 50 millones que se le dan al año a la dependencia como presupuesto, son irrisorios debido a que no alcanza para nada y es justo el motivo por el que tienen tanto retraso.

“Son 50 millones que no les alcanzan para nada, pero no sobreviven con el dinero del Gobierno, sino del dinero que les da ACNUR, pues nosotros les hemos pedido en reiteradas ocasiones más dinero, pero sólo dicen que sí, pero no se traduce en acciones. Nosotros tuvimos una reunión con Alejandro Encinas y le entregué una petición, para dotar de mayor presupuesto para la Comar y lo aceptó”, destacó.

La legisladora de Acción Nacional aseveró que han solicitado una reasignación de recursos, ante la llegada de 30 mil migrantes que habría aceptado el Gobierno federal, pero tampoco les han hecho caso. “Nosotros hemos dicho que hay una crisis humanitaria y los migrantes quieren quedarse en el país, por ello queremos que les den refugio, pero dan largas”, agregó.

La diputada federal mencionó que de nada sirve ya la voluntad política, ya que lo que se requiere de manera urgente son recursos para poder operar el sistema de refugio, “desgraciadamente sólo se enfocan en obras y no en las demás necesidades”, por ello adelantó que seguirán haciendo presión mediática para poder obtener el dinero, pues si bien todos los políticos mencionan que sí se necesita el presupuesto, “nadie hace nada por reforzarlo”, detalló.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos, la Comar tuvo en 2019, 20 millones 843 mil pesos; para 2020 fueron 47 millones 360 mil; para 2021, 44 millones 427 mil; en 2022, 45 millones 667 mil y para 2023, fueron aprobados 48 millones 300 mil pesos.

En tanto, la secretaria de la misma Comisión, Olga Leticia Chávez Rojas, reconoció que la Comar atraviesa una situación grave por la falta de recursos, por lo que han visto diversas formas de dotar a la dependencia de más dinero, a fin solventar sus necesidades.

“Nosotros hemos sugerido que se le dé un aumento de presupuesto, pues los 50 millones que tienen aparentemente no es nada. Sabemos que tiene la necesidad y que tienen mucho trabajo en las solicitudes y su respuesta”, detalló.

La legisladora de Morena dijo que se están tocando puertas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aumenten los recursos, pues lo requieren de manera urgente, además de trabajar para el presupuesto siguiente.

Señaló que la situación de Comar es “incómoda” por el aumento de trabajo, pero aclaró que “todo se soluciona con dinero”, aunque dijo que es lo que menos tienen.