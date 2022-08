Estado cometió un error al dar autonomía a MP y Fiscalías, no han dado resultados: Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas reconoció que el Gobierno Federal cometió un error al dar autonomía a los Ministerios Públicos y Fiscalías, ya que no han generado resultados en el tema de desaparición forzada, lo que los ha obligado a crear mecanismos extraordinarios en las áreas en donde el Estado no ha respondido.

“Las salidas que hemos buscado para abatir la impunidad no han dado resultados, dotar de autonomía a los Ministerios Públicos ha generado un meta poder, que no ha generado resultados . Una autonomía no entendida, esta autarquía de las fiscalías, pues no solo no ayuda sino reproduce las mismas prácticas y las mismas personas, así como las mismas formas de trabajo. Nos la hemos pasando construyendo mecanismos extraordinarios en las áreas en donde el Estado no ha logrado dar resultados”, destacó.

El funcionario federal ejemplificó que se creó un Sistema Nacional de Búsqueda que está haciendo el trabajo de las Fiscalías; un Mecanismo de Protección a Periodistas cuando hay una fiscalía especializada en ello; además, respecto a la crisis forense y los servicios periciales, lejos de abatir el rezago se crea el Mecanismo de Identificación Forense, entre otros.

“Debemos repensar en serio de procuración de justicia para poder romper la impunidad que es el principal lastre del país, pues no hay muchas sentencias por desaparición forzada”, destacó.

Encinas Rodríguez dijo que harán realidad el Centro de Identificación Humana, pero aclaró que si no logran una sinergia para que la autoridad acompañe las acciones, la impunidad seguirá rigiendo.

Durante la presentación del libro: “La Desaparición Forzada en México” señaló que el Estado no solo negó la desaparición, sino que abdicó una de sus responsabilidades, que es la de buscar a las personas y regresarlas a su hogar. “Es una tragedia muy dolorosa que seguimos enfrentando por la crisis que persiste de derechos humanos. Fue una práctica para erradicar a los opositores en los años 60, pues no solo han prevalecido, sino que se han trasladado a la delincuencia organizada, en donde partición autoridades locales y que han disparado los niveles de desapariciones”, aseveró.

Mientras que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet aseguró que México debe revisar su modelo de seguridad. "México es un país que merece revisar su modelo de seguridad, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en los sistemas de justicia y erradicar la revictimización", recomendó.

En un videomensaje detalló que las desapariciones en México se presentan en un clima de impunidad y violencia.

Mientras que Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de ONU-DH dijo que la desaparición de personas se ha materializado en diferentes ámbitos, pues urge redoblar esfuerzos para erradicar la impunidad de los perpetradores, ubicar el destino de las personas, garantizar la no repetición y reparar el daño. “Urge combatir esta grave violación de los derechos humanos que perjudica a la sociedad. ONU-DH reitera su compromiso con las familias de las personas desaparecidas y con todas aquellas personas que buscan llegar a la verdad, para acabar con este grave flagelo”, agregó.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh detalló que una constante es señalar la impunidad generalizada y estructural que tiene México, pues en el país es el crimen perfecto ya que ocurren sin que haya sanciones, “y aunque haya más actuación que pueden hacer los jueces, lo principal es analizar lo que están haciendo las fiscalías”, añadió.

