Comipems 2024: ¿Qué hago si no me quedé en la preparatoria que quería?

Este viernes 9 de agosto se publicaron oficialmente los resultados del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), si bien algunos aspirantes informaron que, desde la noche del jueves, era posible revisarlos. Pero ¿y si no se quedaron en la prepa que querían? Tranquilos, no todo está perdido.

El examen de Comipems es una de las pruebas más importantes para los aspirantes a estudiar el bachillerato y, posteriormente, una licenciatura. Es aquí donde se define si se ingresará a alguna de las opciones de bachillerato de la UNAM, del IPN, lo cual puede brindar derecho a pase reglamentado, o a alguna otra institución.

Estudiantes presentan el examen Comipems para aspirar a un lugar en una prepa. Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.

Sin embargo, a pesar de la intensa preparación que toman algunos estudiantes para cumplir esta prueba, los resultados pueden no ser los deseados. Puede que el aspirante no alcance el puntaje necesario para su primera opción y no esté conforme con la escuela a la que fue asignada.

¿Qué ocurre en esos casos? ¿El aspirante debe tirar la toalla? ¿Qué se puede hacer? ¿Todo está perdido? No, aquí hay unas opciones en caso de que el aspirante no haya conseguido su primera opción.

¿Qué hago si no me quedé en la prepa que quería en el examen Comipems?

A través del examen de Comipems, el aspirante busca ser seleccionado en un plantel de educación media superior, como puede ser Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM; Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN; Colegio de Bachilleres (Colbach) o alguna otra opción de la amplia oferta educativa del país.

De esta forma, el aspirante elige sus opciones en forma de lista, y aspira por ganar un lugar en su primera opción o, en su defecto, en sus primeros lugares. Sin embargo, esto no siempre sucede.

ENP de la UNAM, en fotografía de archivo. Foto:Cuartoscuro

Entonces, ¿qué hacer si el aspirante no se quedó en su primera opción? No todo está perdido, existen estas opciones:

Inscríbete en la escuela asignada: Quizá no alcanzaste el puntaje para tu primera opción, pero sí llegaste a una escuela que puede cumplir tus expectativas; ¡dale una oportunidad!

Explora preparatorias privadas: Si la escuela asignada no te convence o te queda muy lejos, considera una escuela privada; muchas de ellas ofrecen programas de becas o financiamiento accesible

Prepárate para el siguiente examen: Si prefieres no quedarte en la escuela asignada, puedes repetir el examen; hasta el momento, Comipems no ha determinado un límite de intentos

¿Puedo estudiar la ‘prepa’ sin presentar el examen Comipems?

Las opciones de educación media superior de la UNAM, IPN, Colbach, Conalep y demás manejan su ingreso a través del sistema Comipems.

Sin embargo, hay otras opciones de bachillerato que no requieren el examen a través de este organismo para permitir el ingreso de su alumnado, entre ellas:

Prepa en Línea SEP

Bachillerato en Línea Pilares

Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

