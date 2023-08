Llegó el momento crucial si eres uno de los o las concursantes del Comipems en su edición 2023. Para saber en cuál escuela de nivel medio superior te quedaste, es necesario que cuentes no sólo con tu CURP, sino también con tu folio el cual viene en tu comprobante-credencial que presentaste el día del examen de admisión.

En caso de que lo hayas extraviado, no te preocupes, nosotros te decimos cómo es que lo puedes recuperar. Recuerda que si no cuentas con él, será imposible que puedas saber cuál fue el resultado si aplicaste para el Comipems 2023 y, por ende, no sabrás si te quedaste en la escuela para la que aplicaste.

¿Cómo recupero el folio de mi comprobante-credencial del Comipems 2023 si lo perdí?

Para recuperar el folio de tu comprobante-credencial si lo perdiste, deberás enviar tu solicitud, primero, haciendo click AQUÍ e ingresando los siguientes datos:

CURP

​Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Entidad de nacimiento

Género

Después de comprobar en el captcha que no eres un robot seleccionando la casilla, deberás dar click en "enviar" y continuar con las instrucciones que vengan en pantalla.

Para que puedas tener una visualización de la página de manera correcta, se recomienda que tengas actualizados tanto tu navegador de Internet, como el Adobe Reader.

Este folio es indispensable para que puedas consultar tus resultados del Comipems 2023. Especial

¿Y si quiero reimprimir o descargar mi comprobante-credencial, qué necesito?

Si lo que tú quieres es descargar o reimprimir tu comprobante-credencial, deberás primero hacer click AQUÍ e ingresar tanto tu folio de registro y tu CURP. También le das "enviar" y posteriormente te darán las instrucciones a seguir para que puedas reimprimir o descargar tu comprobante-credencial.

Cualquier duda que tengas, recuerda que puedes llamar a la línea Educatel, al número 5536017599, en un horario de 8:00 de la mañana a 08:00 de la noche, de lunes a viernes.