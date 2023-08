¿Cuándo salen los resultados de Comipems 2023?

El ciclo escolar 2023-2024 está por comenzar y los alumnos y alumnas de preparatoria sólo están esperando una cosa: los resultados de la Convocatoria Comipems 2023. Más de 250 mil estudiantes concursaron por un sitio para estudiar el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tomando en cuenta que la demanda es alta para escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, estos resultados son esperados por miles de estudiantes que intentarán ser parte de esa comunidad.

¿Cuándo salen los resultados del Comipems 2023?

Los resultados del Comipems 2023 se darán a conocer este 28 de agosto y para que los consultes será necesario que entres al portal del Comipems o desde la App del organismo, con número de folio y CURP del aspirante en mano.

Otra de las formas en que puedes consultar tu resultado, teniendo a la mano también esos mismos elementos a la mano, es a través de una llamada telefónica comunicándose a Educatel 553601 7599, en un horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Este es el día en que se darán a conocer los resultados del Comipems. Especial

¿Qué pasa si no me quedo en la escuela que quería?

En caso de que no te quedes en el plantel para el que aplicaste en la convocatoria del Comipems, lamentamos informarte que no hay vuelta atrás, pues deberás pensar en una opción particular o esperar a una nueva convocatoria.

Si lo que quieres es cambiar de plantel o ceder tu lugar a alguien más, tampoco hay una respuesta positiva, pues la institución asignada en el examen Comipems es definitiva. No puedes solicitar cambio de plantel o ceder tu lugar a alguien más.