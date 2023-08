Comipems: ¿Qué pasa si no paso el examen de admisión a la prepa?

Si realizaste el examen Comipems y no te quedaste en ninguna opción, tienes que saber que la educación es un derecho y por ello puedes llevar a cabo un procedimiento para que no te quedes sin estudiar. En La Razón te decimos todo lo que debes saber.

Cada año miles de aspirantes presentan el examen Comipems, que es una prueba para ingresar al bachillerato, sin embargo, toman en cuenta los aciertos para asignar una prepa a los y las estudiantes .

Hay quienes no logran los aciertos para quedarse en sus primeras opciones y algunos no pasan la prueba de admisión, por lo que les asignarán escuelas que no están entre sus primeras elecciones o bien, podrían arrojarle resultado CDO .

¿Qué pasa sino alcanzaste los aciertos del Comipems?

Si tus primeras opciones te pedían más aciertos de los que tuviste, entonces te asignarán a otra escuela.

​Tu resultado puede ser CDO, que significa con derecho a otra opción.

Si ya revisaste tus resultado y te dice "Con derecho a otra opción", debes tomar en cuenta el listado de las escuelas con espacios disponibles y podrás elegir alguna de ellas para que continúes tus estudios de bachillerato.

