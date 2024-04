Comisión de la Cámara de Diputados vuelve a aprobar dictamen sobre Fondo de Pensiones tras 'error'

En una segunda vuelta por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la reforma para llevar el dinero de cuentas inactivas en Afores a un nuevo fondo de pensiones a cargo del Estado fue motivo de confrontación entre la oposición y el bloque de la 4T, que terminó por hacer valer su mayoría para aprobarlo otra vez.

Este jueves, la Comisión volvió a reunirse para discutir el proyecto, luego de que la Mesa Directiva se lo devolviera ayer tras un supuesto error cometido por el equipo técnico que, en lugar de presentar para su votación ante el pleno el dictamen aprobado en dicho órgano, publicó el anteproyecto, desencadenando así múltiples acusaciones contra Morena, por presuntamente querer hacer una “jugada”.

Debido a esta equivocación, la Mesa Directiva citó a una nueva sesión para el lunes a las 13:00 horas, donde se espera que ya se vote esta iniciativa.

A los pocos minutos de iniciada la sesión, la presidenta de la Comisión y coautora del proyecto, Ivonne Cisneros, instruyó a la votación directa del dictamen que ya se había votado desde la semana pasada y al que no se haría algún cambio, lo que generó molestia entre la oposición, como al panista Éctor Jaime Ramirez, que la acusó de “pasarse de rosca”.

Y es que el bloque de contención argumentó que debía discutirse y votarse nuevamente, mientras que morenistas y petistas insistieron en que eso ya no tenía sentido porque no se le estaba haciendo ningún cambio al proyecto, debido a que únicamente se retornó a la Comisión por un error en el que se publicó un documento equivocado y no por el contenido del propio dictamen.

“No estamos sometiendo a discusión el dictamen, el dictamen ya fue aprobado. Tienen en sus manos lo que fue el proyecto que se circuló para la sexta reunión y esta. Seguramente ustedes lo pudieron revisar y constatar que es el mismo documento que analizamos con toda la apertura y pluralidad. Estamos en el momento de solventar y votar, porque se requiere la certeza de que lo publicado el lunes es exactamente lo que aquí será votado nuevamente”, dijo.

El panista Santiago Torreblanca aseguró que al revisar los documentos halló diferencias entre la iniciativa presentada, el anteproyecto y lo que se subió al pleno.

“Urge saber quién miente y quien dice la verdad, porque esto es delicadísimo. Vicia no sólo este dictamen sino pone en tela de juicio cualquier decisión adoptada por este Congreso”, dijo.

Pese al debate, Morena y aliados consiguieron volver a aprobar el dictamen con 17 votos a favor.

