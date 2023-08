Comisión Permanente avala licencia de Santiago Creel; se enfocará en Frente Amplio

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, por votación económica, la licencia por tiempo indefinido que pidió el diputado federal del PAN, Santiago Creel, válida a partir de este martes 15 de agosto, para dedicarse a su actividad en el proceso del Frente Amplio por México.

Durante la sesión, legisladores de oposición hicieron un reconocimiento al trabajo que realizó el aspirante presidencial al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro, mientras que los de Morena y sus aliados lo criticaron por utilizar su cargo para hacer campaña.

El petista Reginaldo Sandoval ironizó en su participación que espera que Santiago Creel gane la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, en lugar de la senadora panista Xóchitl Gálvez, porque dijo que así va a poder rescatar al PAN, PRI y PRD de las manos del empresario Claudio X. González.

🔹 #Entérate | La Comisión Permanente aprobó concederle licencia al diputado @SantiagoCreelM para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 15 de agosto.



“Reconocemos en Santiago Creel un auténtico y sólido representante del bloque conservador y de la derecha. Yo esperaría que le gane a Citlali (Xóchitl Gálvez), porque ese es el objetivo y para eso está solicitando licencia (…). Le deseo a Creel que luche para que rescate a los partidos de oposición, porque los tiene Claudio X., sino rescate a los partidos no va a poder caminar y que no trabaje en la ingenuidad, que se ponga las pilas Creel, el sabe que es nuestro amigo. Le deseamos suerte”, dijo.

Alejandro Robles, diputado de Morena, aseveró que como lo que realiza el Frente Amplio por México es una simulación, pronto volverán a ver a Santiago Creel.

“Festejamos, celebramos esta licencia de Santiago Creel Miranda, no le decimos un adiós, un hasta luego, porque sabemos que es pura simulación, es el Frente de las dos mentiras, porque ni es amplio ni es por México, sino es reducido y es no más de Claudio (…). Quiero recordar que no le vamos a permitir a Santiago Creel el quita tapón en la Mesa, no va a tener la vicepresidencia, nos advirtieron que quería dejar a una diputada que ofendió a nuestro compañero (Gerardo Fernández) Noroña, a quien le dijo que era un parásito vividor”, manifestó.

El diputado del PAN, Jorge Triana, aseguró que en su labor al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel sorteó mezquindades, solicitudes o apetitos personales para “poder capitalizar políticamente cualquier situación”, y arremetió contra Robles al que calificó de arrastrado.

Expresó “un reconocimiento a la labor del diputado Santiago Creel, porque su licencia emana de un acuerdo unánime de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, unánime de todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que reconocieron su trabajo”.

Carolina Viggiano, diputada y secretaria general del PRI, le deseó éxito al panista y destacó su actitud conciliadora, de unión y de congruencia: “Ha sido sin duda un actor importante en la construcción del Frente. Siempre buscando como si hacer las cosas”.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, reconoció que con el trabajo de Santiago Creel millones de mexicanos saben qué hay una esperanza.

“Hoy te vas por la puerta grande, te vas con el reconocimiento nacional y de las y los legisladores, porque nuevamente lo has hecho bien. Que el futuro sea maravilloso para ti, pero sobre todo que sea maravillosa para México”.

Con 18 votos en contra, 17 a favor y dos abstenciones, el pleno de la Comisión Permanente rechazó que Blanca Estela Romo sustituyera a Creel en la vicepresidencia de este órgano legislativo, por lo que este cargo quedara acéfalo por primera vez en la historia del Congreso.

