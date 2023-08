Mario Delgado fue el que recibió 'moches' por Línea 12, responde Xóchitl Gálvez a líder de Morena.

Xóchitl Gálvez reviró a Mario Delgado que si alguien recibió moches fue él por la Línea 12 del Metro que se cayó y afirmó que las acusaciones que el dirigente de Morena hace en su contra es parte de una estrategia de “guerra sucia”.

En entrevista con los medios de comunicación durante su visita a Quiroga, Michoacán, respondió a las acusaciones del dirigente nacional de Morena, quien señaló que la senadora del PAN recibió “moches” por parte del “cártel inmobiliario”.

La política hidalguense aseveró que este tipo de señalamientos forman parte de una cortina de humo, porque quien realmente tiene miedo es el propio Mario Delgado.

“Los moches los recibió Mario Delgado de la Línea 12 del Metro que se cayó. En ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado es que él no dice que los edificios son ilegales, son edificios totalmente legales, totalmente avalados por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina, y el otro sí me tocó pasar a mí la inscripción del uso de suelo, así que lo he dicho claramente en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo”, enfatizó.

Por otra parte, Gálvez celebró la decisión del juez que le otorgó una suspensión definitiva en materia de amparo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, deje de atacarla y elimine su información financiera, fiscal, bancaria y empresarial, que exhibió sin ningún fin legítimo y sin que hasta el momento acredite su obtención su legal.

La legisladora aseguró que esta resolución del juez es un precedente importante para todos aquellos que han sido atacados, injuriados, difamados y sus datos personales expuestos por el presidente en las conferencias matutinas.

“Una vez analizadas las opiniones y comentarios del presidente de la República antes referidos, este órgano jurisdiccional concluye que con dichas menciones contraviene disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social, al propiciar, en torno a la hoy quejosa, un discurso de odio por considerarla como parte de un grupo, ‘oligarca’ que, a su decir, ‘quieren engañar al pueblo de México y seguir saqueando al país’.

“Denostó a la quejosa por su calidad de ser mujer y por su origen indígena, al considerar que sus aspiraciones políticas las tiene únicamente porque un grupo de hombres la eligió como ‘candidata’ para ‘engañar y seguir robando”, se expone en el documento.

JVR