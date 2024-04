Comisión del Senado plantea como improcedente la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

La Comisión de Gobernación del Senado de la República elaboró un dictamen donde establece que la creación de un mecanismo que atienda solicitudes de desaparición de poderes en Guanajuato y Guerrero, es improcedente.

El documento que se discutirá ante el pleno de la Cámara Alta en la sesión de este martes 02 de abril, refiere que “con absoluto apego al respeto del pacto federal y la salvaguarda de la autonomía de las entidades federativas en los asuntos inherentes a su vida interior, determina la improcedencia de las peticiones para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes”

Fuentes consultadas por La Razón de México en el Senado, detallaron que la mayoría del pleno avalaría el dictamen de la Comisión de Gobernación, presidida por la senadora Mónica Fernández Balboa, quien semanas atrás, cuando se generó la iniciativa, informó que se realizaría un estudio previo de las peticiones y posteriormente se convocaría a los integrantes de la Comisión para el análisis, discusión y, en su caso, votación del tema.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, se refirió a la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, cuando el PAN presentó la propuesta a mediados de marzo.

Declaró que en este y otros temas, es el proceso electoral el que marca la agenda legislativa.

“Es un asunto electorero”, consideró el senador Monreal Ávila.

El también líder de la banca de Morena en el Senado, ya había advertido que la iniciativa no tenía bases legales ni constitucionales.

“Me da pena que haya tanta confusión jurídica y constitucional, no va a proceder, se los puedo decir, no como adivino ni como un hombre que esté en contra de que se castiguen actitudes incorrectas; sino porque la desaparición de poderes no se configura,” sentenció.

El senador Ricardo Monreal detalló que la iniciativa es improcedente porque no cumple con los lineamientos del artículo 76 constitucional ni lo que establece su ley reglamentaria.

Se prevé que, la mayoría de grupos parlamentarios, con excepción del PAN, voten a favor de la improcedencia presentada en el dictamen de la Comisión de Gobernación.

JVR